Грозин предупредил о рисках при культурной модернизации

26.06.2017 12:17:03

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

перейти на страницу автора





Проводимые в Казахстане реформы по модернизации призваны изменить культурно-цивилизационный код нации и подготовить общество к будущим переменам, заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Статья президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", по мнению политолога, задает вектор движения казахстанской нации на годы вперед. Обозначенная модернизация затрагивает, прежде всего, вопросы, связанные с формированием новой модели сознания и мышления.

"В российских СМИ подошли к оценке программного документа весьма однобоко, рассмотрев лишь некоторые части данной инициативы. В частности, особое внимание уделялось латинизации", – отметил эксперт, подчеркнув важность корректного освещения столь масштабных реформ.

В концепции модернизации общественного сознания заложено много интересных тезисов, в особенности, в области совершенствования системы казахстанского образования.

"На мой взгляд, необходимо создать механизмы оценки рисков в процессе реализации программы по модернизации общественного сознания. Однозначно, такая сложная реформа будет сопровождаться рядом трудностей, на которые у казахстанской стороны должен быть готов адекватный ответ", – заключил он.

В статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" говорится о том, что основным условием модернизации нового типа является сохранение собственного национального кода. В этом контексте упоминается, что до конца этого года Казахстан должен утвердить единый стандарт латинской графики казахского языка.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.