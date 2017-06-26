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Рубрика / Культура
Грозин предупредил о рисках при культурной модернизации
|26.06.2017 12:17:03
Андрей Валентинович Грозин
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ
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Проводимые в Казахстане реформы по модернизации призваны изменить культурно-цивилизационный код нации и подготовить общество к будущим переменам, заявил заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.
Статья президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания", по мнению политолога, задает вектор движения казахстанской нации на годы вперед. Обозначенная модернизация затрагивает, прежде всего, вопросы, связанные с формированием новой модели сознания и мышления.
"В российских СМИ подошли к оценке программного документа весьма однобоко, рассмотрев лишь некоторые части данной инициативы. В частности, особое внимание уделялось латинизации", – отметил эксперт, подчеркнув важность корректного освещения столь масштабных реформ.
В концепции модернизации общественного сознания заложено много интересных тезисов, в особенности, в области совершенствования системы казахстанского образования.
"На мой взгляд, необходимо создать механизмы оценки рисков в процессе реализации программы по модернизации общественного сознания. Однозначно, такая сложная реформа будет сопровождаться рядом трудностей, на которые у казахстанской стороны должен быть готов адекватный ответ", – заключил он.
В статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" говорится о том, что основным условием модернизации нового типа является сохранение собственного национального кода. В этом контексте упоминается, что до конца этого года Казахстан должен утвердить единый стандарт латинской графики казахского языка.