Война 1877-1878

26.06.2017 12:11:23

В этом году прошло 140 лет с начала освободительной войны на Балканах.

Вспомним что окупация Балканов Турками длилась более чем 500 лет и отличалась преследованием христианского мира в этом регионе Европы.

Вспомним тоже что, за всю историю отношений России и Турции с 18 го века было не меньше 10 воин.

Болгария в то время не была сувереренным государством хоть ее история упоминается еще с времен Гомера. Можно сказать что Болгария полностью была вассалом Турции которая ее считала частью своего государства.

Во второй половине 19 го века появились разные движения за независимость которые по разному боролись за нее. Один из лидеров Болгарии Стамбулов скажет после освободительной войны : Россия нас освободила от Турков, но кто освободит нас от России?

Уже в 1860 годах, Царь Александр второй позволял русским офицером добровольно принимать участие в военных операциях против турков в основном в сербской армии. Ситуация стала наколятся когда в 1873 году Турки повесили легендарного болгарского героя Васил Левски который возглавлял одно из движений за независимость.

Россия и Австрия подписали в 1875 соглашение о том что, Австрия будет нейтральной страной в случае войны с Турцией но зато будет иметь право на Боснию и Герцеговиню. (это право предъявленное после войны и подтвержденное Берлинским конгрессом, будет иметь роковое последствие в 1914 году, когда наследник Австрии будет убит именно в Боснии).

В 1876 году начинается крупгное востание против Турции в Сербии Черногории и в Болгарии. Турки отвечают кровавой репрессией и это вызывает общее возмущение европейских держав. Особенно во Франции выступает Виктор Гюго. Но западные державы ограничивются только протестом.

В России начинается сильное народное движение солидарности в защиту христианских в основном првославных балканских народов.

Интересно отметить что 19 век является в Европе периодом колониального развития с многими войнами имеющие как цель завоевание новых териториий. А война которую начнет Россия будет преследовать толь одну цель: освобождение угнетенных народов и предоставить им независимость.. Вот Почему в Софии заслуженно существует памятник и улица посвященные Царю Освободителю.Во время периода комунизма в Болгарии Памятник и улица сохранили это название.

Конечно война на Балканах могла позволить России реализовать старую мечту – завоевание проливов Босфора. Военные успехи на самом деле могли это позволить. Но Царь Александр второй не рискнул начать другую войну с Европейскими державами ,которые и показали скоро на Берлинском конгрессе противостояние против возможной экспансии России.(Кроме Франции которая находилась в слабом положении после воины 1870 года против Германии).

Россия обьявляет войну против Турции 24 апреля 1877 при поддержке как было сказано выше энтузиазма Русского и Румынского народов ( в Плевенской панораме есть картина которая илюстрировает этот Энтузиасм).

Война начинается несмотря на то что, Россия не полностью подготовлена. Министр Милютин еще далеко не закончил военные реформы которые были необходимы после неудачного опыта Крымской войны. Сам Александр Второй пытался избежать войну путем дипломатических действий (ультиматум Турции в 1876 и Лондонский протокол подписанный Графом Игнатьевым).

Цель дипломатических попыток было достижение согласия Турции прекратить гнет на христианские народы.(Хочется тут сказать что в наше время Европейские державы скорее защищают мусульманские народы чем христианские).

Война 1877 1878 показала часто не компетентность высшего русского начальства в ведении войны. Даже Гланокомандующий Великий Князь Николай Николаевич будет подвергаться заслуженным критикам .

Но эта война выдвинула тоже плеяду блестящих генералов : Драгомиров,Гурко,Радецкий ,Столетов ( который командует болгарским корпусом) и конечно легендарный Скобелев. Следует тоже отметить что Великий Князь ,будущий Царь Александр Третий отличился в начале войны блестящим маневром на левом фланге.

Тут нужно сказать несколько слов и о том что эта война принесла ряд своих новшеств и справедливо ее назвать первой современной войной в Европе. Эту войну будут потом подробно изучать не только российские но и западные специалисты.

Жаль конечно что уроки войны не были достаточно учтены Россией в момент войны против Японии и даже для первой мировой войны.

С стороны западных экспертов назовем немецких будущих генералов Фон Шлифен и Фон Мольтке. Первый особенно восхищался Скобелевым а второй назвал маневр Будущего царя Александра третьего самым замечательным стратегическим маневром 19 го века. Турки пытались для психологического эфекта разбить армию которой командовал наследник престола но тот сумел небольшими силами притянуть на себя без потерей крупные турецкие силы которые были бы нужны в это времяна на других фронтах. Вообще скоро Великий князь прекратил стратегическое отступление и с успехом начал наступать.

Но вернемся к тому что эта война первая из современных:

Это использование Железной дороги

Использование телеграфа

Использование защитного цвета для обмундирование солдат ( инициатива Скобелева еще в Азии которая с трудом воспринималась в военных кругах старой школы)

Массовое присутствие иностранных военных Экспертов и журналистов ( из Европы, США, Америки и даже Японии)

Использование траншей

Использование современной военной техники ( винтовки Пибоди Виншестер,Снайдер у турков и Бердан у русских а также современная артилерия которая заряжается через затвор). Отметим что у Турков были пушки немецкой фирмы КРУПП которые были более дальнобойные чем русские, но зато русская артилирея превышала количеством и качеством артилеристов.

Постепенное прекращение фронтальных штыковых атак с но еще в не достаточной степени.

Использование артилерийской подготовки до атак пехоты или кавалерии но к сожалению не всегда.

К сожалению старые прывычки штыковых атак по Суворовски не совсем прератились. Не редко как например в Телише или Горном Дубняке ,происходили убийственные атаки с штыкам против хорошо зарытого в траншеях противника ,причем часто без артилерийской подготовки.

Генерал Гурко написал что « все думали о конечном результате, забывая три плевенские операции, которые принесли в жертву русских солдат».

Надо отметить что введение в войну Гвардии,возвращение в Россию многих раненых, и количество погибших, охладило в России первоначальный Энтузиазм и этим воспользовались революционные движения в России.

В своих воспоминаниях генерал Краснов , герой первой и гражданской воин писал что будучи ребенком он разделял, как и все население Росиии, этот энтузиазм и разочарование по мере поступления известий с фронта.

Хочу теперь особенно подчеркнуть роль императорской Гвардии.

Известно что гвардия не приняла участие в Крымской войне.Она считалась элитной и была лучше оснащена более современным оружием таким как например винтовки Бердан 1 и 2 (бердан 2 очень ценили в США где он носил название Russian Gun). К сожалению, армейские полки имели более устарелые ружья как например модель 1843 года КРНКА которая не имела нарезной ствол. Меткость и дальность сильно уступали перед турецкими виншестерами.

Существовало соперничество между армейскими и гвардейским полками. Армейцы всегда считали что гвардейцы пригодны только для парадов. Это привело к тому что гвардия часто проявляла не нужную храбрость, вела атаки без артилерийской подкотовки только чтобы показать свою доблесть.

Например, Лейб Гвардии Гренадерские и Егерские полки были совершенно зря почти полностью уничттожены в сражениях на Горном Дубняке и в Телише.

Хочу тут рассказать эпизод лейб гвардии Егерей. Во время сражения в Телише играл полковой оркестр , и спрашивается зачем во время битвы? В Оркестр попал снаряд и сбил часть музыкантов. Остальные встали и продолжили играть марш полка . С тех пор по традиции Егерского полка, при выполнении марша отмечалась в какой то момент пауза на несколько секунд и потом оркестр играл снова.

В своих воспоминаниях один офицер Л.Г Конногренадерского полка рассказыва об Энтузиазме всего полка от нижних чинов до командира ,когда было обьявлено что полк примет участие в войне ( как и вся вторая кавалерийская дивизия в которую он входил). Он тоже расказал любопытное случай, которое произошло перед атакой в Горном Дубняке. Полк ждал команду, чтобы вступить в бой, как вдруг между полком и противником прискакала группа кубанских казаков, которая занялась джигитовкой. Эта демонстрация, правда, быстро прекратилась, когда турки начали обстреливать этих удальцов.

Вообще вместе с Л Г Уланским полком Л Г конно Гренадеры взял город Враца и этим самыи заблокировал возможное поступление турецких сил через горную переправу, которая выходит к городу Враца. За это на каске ЛГ Конногренадерского полка с тех пор было написано « За взятие города Враца». А у Егерях, кстати, написано «За взятие Телиш».

Тоже интересная история у Л Г Казаков: Когда полк проходил осмотр перед царем до отправления на войну, Царь с восторгом сказал « они идут на войну как на свадьбу». С тех пор полковой музыкой Лейб казаков стал свадебный марш Мендельсона.

Лейб Казаки отличились взятием города Ловеч и этим самым они закрыли возможнось поступления турецких сил в Плевну на помощь Осман Паша, а также они перекрыли дорогу, которая позволила бы ему покинуть Плевну по этой дороге. Как Известно Осман Паша попытался 10 декабря пробраться на дорогу в Софию, несмотря на то, что Горный дубняк и Телиш были заняты русскими. На выезде из Плевны ему пришлось сдаться.

Тут следует напомнить что как и на Шипке, в Плевне ,Горном Дубняке и Телиш, а также и во многих других местах сохранились памятники и братские могилы тех кто воевали за освобождение Болгарии. Особенно впечатлеет посещение так называемого «Лавров Парк» в котором стоят пвмятники и гробницы многих в основном гвардейских полков.

Вечная Память всем героям освободительной войны! Пусть их памятники напоминают тесную историю Болгарии и России.

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