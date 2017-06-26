Константин Затулин: России придется активизировать политику на украинском направлении

26.06.2017 11:59:29

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

перейти на страницу автора



Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Очевидно, что России придется активизировать свою политику на направлении Киева в связи с возможными поставками оборонительного вооружения на Украину из США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее в воскресенье президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь о поставках США на Украину летального оружия пока не идет, и Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. Порошенко рассчитывает, что США примут решение о предоставлении Украине "оборонительного оружия" еще в пределах текущего бюджетного года.

"Я не думаю, что это даст какой-то эффект", — ответил Затулин на вопрос РИА Новости, будет ли Россия обсуждать данный вопрос с США и другими гарантами минских соглашений.

"Обсуждать мы, конечно, будем и привлекать к этому внимание тоже. Но мне кажется, мы должны быть готовы к тому, что, несмотря на… обсуждения, это будет происходить, в общем-то, это в "ползучем" порядке уже происходило. То есть очевидно, что нам придется активизировать свою политику на украинском направлении", — отметил парламентарий.

Затулин добавил, что России придется принимать решения в соответствии со своими национальными интересами. "И очень может быть, что это потребует от нас серьезных испытаний", — заметил он.

Депутат подчеркнул, что такие возможные действия нарушают, по крайней мере, дух минских договоренностей. "Если не букву, то дух минских договоренностей это точно нарушает, потому что в минских договоренностях речь идет об отводе вооружений, а не об их поставке", — пояснил он.

Затулин объяснил свою точку зрения на причины таких намерений. "Мне кажется, что это происходит в силу невзыскательности американской администрации, которая не дает себе труда разобраться в происходящем и по-прежнему реагирует на то, что (происходит) на Украине, исключительно по принципу: чем хуже для России, тем лучше. Я имею в виду среднее звено американской администрации. Что касается руководителей Соединенных Штатов (Америки), то они, как известно, сегодня пытаются спастись от обвинений в том, что они "ставленники России", поэтому они позволяют сегодня "шалить" и своим подчиненным, и своим украинским партнерам", — высказал свое мнение Затулин. Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.