Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 12:28:16
- В «Газпроме» прокомментировали слова Порошенко о «Северном потоке – 2» далее »
- 12:24:49
- Бэсеску назвал Додона "пуделем" Путина далее »
- 12:00:03
- "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!" далее »
- 15:22:24
- У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России далее »
- 12:23:43
- Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи далее »
- 12:21:23
- В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России далее »
- Говорит Грузинский Народ! далее »
- 12:10:01
- Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева далее »
- 11:44:24
- Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией далее »
- 14:36:02
- Депутат Затулин о возможных кибератаках в США: «Может, мы так хотели улучшить вашу демократию?» далее »
-
Славянский мир под прицелом. далее »
-
Говорит Грузинский Народ! далее »
-
60 минут. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 21.06.17 далее »
-
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу? далее »
-
Украина: американская мечта. далее »
-
Американо-украинская дипломатия. Первая Студия. далее »
-
Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там» далее »
Детали
Константин Затулин: России придется активизировать политику на украинском направлении
|26.06.2017 11:59:29
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
перейти на страницу автора
Очевидно, что России придется активизировать свою политику на направлении Киева в связи с возможными поставками оборонительного вооружения на Украину из США, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее в воскресенье президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь о поставках США на Украину летального оружия пока не идет, и Киев ожидает поставок оборонительного вооружения. Порошенко рассчитывает, что США примут решение о предоставлении Украине "оборонительного оружия" еще в пределах текущего бюджетного года.
"Я не думаю, что это даст какой-то эффект", — ответил Затулин на вопрос РИА Новости, будет ли Россия обсуждать данный вопрос с США и другими гарантами минских соглашений.
"Обсуждать мы, конечно, будем и привлекать к этому внимание тоже. Но мне кажется, мы должны быть готовы к тому, что, несмотря на… обсуждения, это будет происходить, в общем-то, это в "ползучем" порядке уже происходило. То есть очевидно, что нам придется активизировать свою политику на украинском направлении", — отметил парламентарий.
Затулин добавил, что России придется принимать решения в соответствии со своими национальными интересами. "И очень может быть, что это потребует от нас серьезных испытаний", — заметил он.
Депутат подчеркнул, что такие возможные действия нарушают, по крайней мере, дух минских договоренностей. "Если не букву, то дух минских договоренностей это точно нарушает, потому что в минских договоренностях речь идет об отводе вооружений, а не об их поставке", — пояснил он.
Затулин объяснил свою точку зрения на причины таких намерений. "Мне кажется, что это происходит в силу невзыскательности американской администрации, которая не дает себе труда разобраться в происходящем и по-прежнему реагирует на то, что (происходит) на Украине, исключительно по принципу: чем хуже для России, тем лучше. Я имею в виду среднее звено американской администрации. Что касается руководителей Соединенных Штатов (Америки), то они, как известно, сегодня пытаются спастись от обвинений в том, что они "ставленники России", поэтому они позволяют сегодня "шалить" и своим подчиненным, и своим украинским партнерам", — высказал свое мнение Затулин.
Другие материалы по теме
Надо ли вводить визы с Украиной?
|
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ответ на введение Киевом виз для граждан РФ Москва предпримет аналогичные действия в отношении украинцев.
Владимир Жарихин: Труп украинской власти мимо нас не проплывёт
|
Насколько серьезны намерения Киева и к чему это приведет с учетом симметричного ответа Москвы?
Глава МИД Украины заявил о готовности к введению виз с Россией
Согласно опросу половина россиян считают Украину враждебной страной
|
Можно ли доверять данным опроса, а главное – как преодолеть размежевание, вражду и вернуть добрососедские отношения с сопредельным государством?
Лавров: Россия ответит визовым режимом на введение виз для россиян Украиной
Добьётся ли Киев настоящих санкций от России?
|
Добьётся ли Киев настоящих санкций от России?
Турчинов призвал ускорить введение визового режима Украины с Россией
Порошенко пожаловался на «русского крокодила»
|
Порошенко пожаловался на «щупальца Кремля» в лице российских соцсетей
«Петру Порошенко приходится все время поддерживать градус напряженности»
|
Компания-перевозчик «Укрзализныця» заявила, что не рассматривает идею отмены пассажирских перевозок между двумя странами. Ранее бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава сообщал, что подобная инициатива готовится. Ситуацию прокомментировал заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Украина совсем откажется от железнодорожного сообщения с РФ?
|
Украина может с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.