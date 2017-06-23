Рада гонит Порошенко вон

23.06.2017 18:09:30

Сразу три фракции Верховной Рады Украины собираются запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщила газета «Известия».

Инициатором процесса стала партия Юлии Тимошенко «Батькивщина», поскольку «терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя». «Порошенко давно наработал на импичмент — с того момента, как начал зарабатывать на крови, на войне со своим коррумпированным окружением», — подчеркнула Тимошенко.

Идею поддержали в Оппозиционном блоке и партии «Самопомощь». На завершающем этапе к процедуре импичмента готова подключиться и Радикальная партия Олега Ляшко, «хотя до окончательного понимания раскладов никаких действий она предпринимать не собирается».

Как заявил депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко, «существует минимум шесть оснований для импичмента Порошенко». Среди них — «невыполнение Конституции в части введения военного положения во время угрозы и самого факта внешней агрессии», и «невыполнение полномочий президента, касающихся своевременной подписи важных законопроектов».

Закон об импичменте уже внесен в парламент — его рассмотрение намечено на ближайшее время. Проблема, однако, в том, что хотя ст. 111 Конституции Украины предполагает возможность импичмента, на практике отстранить лидера государства от власти практически нереально.

Напомним: украинская Конституция предусматривает импичмент за государственную измену или иное преступление. Чтобы отстранить президента, Верховная Рада инициирует импичмент и создает следственную комиссию, включая в нее специального прокурора и следователей. По результатам работы комиссии парламент должен определиться и двумя третями от конституционного состава принять решение об обвинении. Решение депутатов должен проверить Конституционный суд. В свою очередь, Верховный суд должен подтвердить вывод о наличии признаков преступления. И только после этого окончательное решение принимается тремя четвертями голосов от конституционного состава Верховной Рады.

Как видим, процедура крайне запутанная. Мало того: в украинском законодательстве еще и отсутствует закон, который четко регламентирует порядок создания и работы спецкомиссии по импичменту, а также процедуры проверки и принятия решения об импичменте судами.

Этот правовой пробел де-факто делает импичмент вообще невозможным. Теперь же фракция Тимошенко предлагает пробел ликвидировать: принять проект закона «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», а также внести необходимые изменения в регламент парламента.

Что характерно, за принятие Радой механизмов, регламентирующих импичмент президента, высказался и Киевский областной совет — соответствующая резолюция опубликована на сайте регионального представительного органа.

Что стоит за инициативой «Батькивщины», сможет ли Рада отправить Порошенко в отставку?

— Шаги, которые предпринимает сейчас Тимошенко, представляют реальную угрозу для президента Украины, — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. — Напомню, пропрезидентская коалиция в Раде включает в себя «Блок Петра Порошенко» и националистический «Народный фронт». Но «фронт» фактически развален — его поддержка среди избирателей составляет 1−2%. А внутри партии самого Порошенко образовалась фракция, ориентирующаяся на Михаила Саакашвили, который вступил в конфликт с главой украинского государства.

Это означает, что Порошенко больше не имеет большинства в Верховной раде. Между тем, согласно Конституции Украины, парламент играет большую роль в назначении премьера, и теперь может побороться за фигуру главы правительства.

По-простому, при нынешнем раскладе действующий кабмин должен был уже уйти в отставку, а на Украине должен был начаться политический кризис с досрочными парламентскими выборами, а возможно, и президентскими.

На этих внеочередных выборах «Блок Порошенко», бесспорно, получил бы гораздо меньше голосов, чем раньше. Зато значительно больше получила бы «Батькивщина». США, по сути, запретили Тимошенко участвовать в прошлых президентских выборах. Она верит, что американцы украли у нее победу, и что сейчас есть шансы взять реванш хотя бы на внеочередных выборах в парламент.

В реванше уверен и Михаил Саакашвили, который делает ставку на свою партию «Рух новых сил» (Движение новых сил). Вдвоем с Тимошенко они совершенно точно раздербанят электорат «Народного фронта», и в результате возникнет совершенно другой формат украинского парламента.

В этом новом парламенте, уверены Тимошенко и Саакашвили, они смогут дать бой Петру Порошенко.

— Порошенко это понимает?

— Украинский президент хорошо понимает, что вероятность досрочных выборов в парламент весьма велика. И готовится к такому сценарию. На эти выборы он пойдет двумя основными колоннами — помимо «Блока Петра Порошенко», который значительно уменьшился, Порошенко создал еще и партию «Мой край», которая ориентируется на него тайно.

«Мой край» — это коалиция региональных элит. Избиратели на Украине больше не верят киевским политикам, и полагаются на местных лидеров. Порошенко с помощью «Моего края» берет процесс этой «ползучей федерализации» под контроль.

Наконец, понимая неотвратимость досрочных выборов, президент Украины все же пытается их остановить. Для этого Порошенко нашел очень простой способ: вообще не проводить легитимных заседаний парламента. Раз за разом неонацист, спикер Верховной рады Андрей Парубий, который находится в тесном союзе с Порошенко, срывает заседания.

— Почему же Тимошенко именно сейчас вносит законопроект об импичменте?

— С помощью этого законопроекта Тимошенко, плюс Оппозиционный блок, который также надеется увеличить свое представительство, плюс группировка Саакашвили, плюс Радикальная партия хотят добиться полноценных заседаний Рады и возможности сколачивать новую коалицию.

Это позволит им начать процедуру свержения нынешнего премьера Владимира Гройсмана, который ориентирован на Порошенко. А там открывается дорога к широкому политическому кризису и досрочным выборам.

— Каковы шансы, что этот план удастся осуществить?

— Пока Порошенко удается блокировать атаки политических оппонентов. Он убеждает США, что если сейчас на Украине состоятся досрочные выборы, на них начнут побеждать пророссийские кандидаты. Потому ради стабильности Вашингтону следует поддерживать действующего украинского президента, хотя он играет не по правилам, парализуя парламентскую деятельность. Но пока США, по всей видимости, с такими аргументами соглашаются.

— Законопроект об импичменте является конституционным — чтобы его принять, требуется поддержка минимум двух третей депутатов Рады, — напоминает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Такого числа голосов инициаторы процедуры никогда не наберут. Думаю, они не наберут даже простого большинства.

Напомню, подобный закон украинские депутаты пытались принять еще во времена Виктора Януковича, но и тогда дело закончилось ничем. Причем, в то время в Раде не было такого пропрезидентского большинства, как сейчас.

Надо понимать: нынешнее большинство в Раде — «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» — совершенно в импичменте не заинтересовано. Так что инициатива Тимошенко — лишь разминка перед очередными выборами.

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— Насколько устойчивыми выглядят сейчас позиции Порошенко?

— Сегодня часть российских экспертов считает, что Украина вот-вот развалится, а Порошенко вот-вот скинут. Но несмотря на объективное ухудшение жизни населения «незалежной», и разочарование в так называемых идеалах Майдана, власть на Украине достаточно сильна.

Да, ее сила основывается на преступном поведении. Эта власть показала тем, кто призывает ее свергнуть, свою решимость в Одессе. А потом, в ходе вооруженного нападения на Донбасс, она показала, что ни перед чем не остановится, если кто-то будет ей угрожать. При этом киевский режим прекрасно понимает, что никакого осуждения со стороны так называемого мирового сообщества не получит, как не получал ранее.

Поэтому говорить, что Порошенко вот-вот свергнут, у меня нет никаких оснований.

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