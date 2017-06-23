"Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!"

23.06.2017 12:00:03

Институт Евразии в Грузии, под руководством его основателя Гулбаата Рцхиладзе, снял документальный фильм "Август 2008-ого года: Говорит грузинский народ!". В нем на основе личных показаний свидетелей тех событий убедительно разоблачаются факты фальсификаций грузинской пропаганды относительно пребывания и деятельности российской армии на грузинской территории. Такая правда очень нужна и грузинам, и русским. Фильм снят на грузинском языке с русскими субтитрами.





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