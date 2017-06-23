Жажда новой войны в годовщину войны минувшей

23.06.2017 11:55:51

Вот уже четвертый раз Украина и отвергнутый ею Донбасс встречают годовщину самой страшной войны прошлого века, находясь в состоянии войны века нынешнего. Казалось бы, народы, познавшие ужас ковровых бомбардировок, расстрел мирных жителей, концлагеря, гибель на фронтах и в котлах, трагедии и унижение плена, уже никогда не допустят подобного в своих странах.

Допустили. И даже усовершенствовали войну, применяя на людях новые виды вооружений и политических технологий.

22 июня, когда украинско-донбасская война перешла четырехлетний рубеж и когда готовится ее очередное переформатирование, стоит еще раз напомнить смыслы этой войны.

* * *

Для официальной Украины, для упертых в своей «правде» украинских граждан, для малограмотных школьников и студентов вузов виной всему «агрессия России». Их вины, дескать, не существует в природе. Это не они решили убивать в Киеве, это не они довели себя до параноидальной истерии, прыгая в кастрюлях целыми областями, это не они приветствовали идею «навести порядок в Крыму». А когда их ударили под дых, они запели об агрессии.

Миллионы украинцев (жителей Украины), кто по недалекости, кто по инерции, кто по замыслу, вдруг захотели крови.

Сегодня бесполезно взывать к их памяти и совести, тем более что их памятью заведуют институт Вятровича и «Минстець» на зарубежные гранты и деньги налогоплательщиков из бюджета Украины, а совестью заведуют СМИ, ставшие украинскими.

* * *

Признать собственные ошибки сложно. Это психология. Алкоголик всегда найдет оправдание своему пристрастию, потому многие жители Украины свою тогдашнюю кровожадность оправдывают «российской аннексией Крыма» и нападением на Донбасс, хотя убивать донецких тогда хотели и ехали многие. Добровольно, под камеру, хотя часто в балаклавах. Их остановили, дав понять, что в Донбассе живут люди, которые имеют мнение, отличное от мнений киевских офисных пресмыкающихся и галицких «понадусевцев».

В Донбассе, как и в любом другом регионе, жили люди разных национальностей. Но «украинцы» Львова, Киева и особенно Днепропетровска решили, что в Донбассе живут «неправильные украинцы». Сбросивший пейсы украинец Яценюк просто назвал всех жителей Донбасса «недочеловеками». А когда политик первого эшелона говорит подобное, для остальных это руководство к действию, тем более что эти действия оказались на руку и цивилизованным Европе и США.

Не только политика, но и риторика в нынешней Украине напоминает риторику и смыслы той войны, развязанной Германией.

Как и в тогдашней Германии, миллионы так называемых украинских патриотов ратуют за войну «любой ценой», искренне надеясь, что эту любую цену заплатят не они лично и не члены их семей.

* * *

На самом деле страшно, когда поднявшегося утром на работу жителя Украины встречают не пожелания добра и здоровья, а сводки с войны, песни, призывающие убивать.

Когда учителя в школах прививают детям не гуманизм, а милитаризм и выдуманное национальное превосходство.

Когда миллионы трудолюбивых людей заражены комплексами неполноценности.

Взгляните на тех, кто манипулирует нацией, на их лица и генотипы – Турчинов, Найем, Кличко, Коломойский, Филатов, Княжицкий, Сюмар, Корбан, Фарион, Гройсман.

Теперь они внушают нации, что ей надо делать.

А потомки запорожской вольницы после трех лет бардака будто только на то и способны, что отращивать оселедцы, носить вышиванки, есть ритуальные вареники, мечтая о европейском счастье. При этом часть из них способна ехать на войну, убивать и погибать.

* * *

Казалось бы, что еще может остановить войну, если не гибель людей?

В июне 2017 года был опубликован 18-й доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека по Украине.

Цифры и факты приводятся кошмарные, но на Украине о них не говорят, прикрываясь визитом первенства в США или заявлениями о готовности к новой войне.

Специалисты миссии ООН подчеркнули, что количество пострадавших за февраль-май 2017 года значительно увеличилось по сравнению с предыдущими отчетными периодами: на 48% больше, если сравнивать с данными за ноябрь-декабрь, и на 70%, если взять за основу информацию за февраль-май 2016 года. Причем доклад явно не содержит данных последних двух недель, а список погибших гражданских опять вырос.

За период с середины апреля 2014 по 15 мая 2017 года ооновцы смогли получить данные о 34056 жертвах среди гражданского населения, ВСУ и членов вооружённых групп.

Эта цифра включает 10090 убитых и 23966 раненых.

Страшно читать, что в 21 веке тела 149 людей не могут определить по половому признаку.

* * *

Не так давно министр по вопросам т. н. АТО и временно перемещённых лиц Вадим Черныш взболтнул лишнего, сообщив, что официальный Киев не имеет представления об истинном количестве пропавших без вести солдат в Донбассе. Цифры варьируются от 400 до 10 000.

Но на Украине молчат и в отношении погибших атошников.

Здесь официальные цифры просто «пляшут».

17 мая в интервью Deutsche Welle министр Полторак признал гибель с начала военной операции в Донбассе 2655 военнослужащих ВСУ.

Через месяц, 16 июня, спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре назвал иные цифры: 2696 убитых и 9903 раненых.

То есть за месяц боев, когда были попытки прорывов под Желобком, на Светлодарской дуге, в Авдеевке, под Пикузами и сейчас, под Попасной, погиб всего 41 человек?

Украинские СМИ и соцсети в погоне за эксклюзивом зачастую приводят подтвержденные факты потерь.

Часто об этом сообщают волонтеры. Днями в сетях появились фотографии уничтоженной техники 1-го батальона 28-й омбр, находящейся на передовых позициях в зоне АТО в пос. Ольгинка Волновахского р-на.

Волонтеры свидетельствуют о постоянном поступлении в госпитали «тяжелых». Официальные сводки не столь правдивы.

* * *

Понятно стремление Киева замолчать потери, там готовят и рекламируют новое наступление по «хорватскому варианту». А моральное состояние в частях, где только алкоголь и суицид валит уже взводами, низкое. Перспектива вернуться домой в гробу из ДСП мало кого привлекает.

Много ли желающих убивать? Скорее, война является формой заработка. А для большинства населения гастарбайтерство остается в приоритете.

Сегодня денежное довольствие военнослужащего в т. н. АТО состоит из двух позиций: зарплатная норма и бонус за участие в боевых действиях. Рядовой атошник получает 12 000 грн. – сумма для Украины огромная. А если учесть, что выжившие получат на гражданке льготы и земельный пай, то мотивация убийц становится ясной.

Что бы ни говорили разного рода оптимисты о том, что «украинцы трезвеют и ситуация улучшается», - это неправда. Украина и её граждане жаждут войны. Их не большинство, которому всегда все безразлично, но они при власти, они активны. И они поддерживаются Западом.

Они научились формировать «общественную поддержку» из себе подобных. И сегодня они замерли в ожидании новой волны насилия и новой крови в операции «Реинтеграция».

Авторитетный в украинских СМИ военный аналитик Алексей Арестович вещает: «Посмотрите, какой эффект дал безвиз, а что будет, если мы штурмом возьмем Донецк и Луганск - колонны пленных россиян, наша нога на горле зеленых человечков!»

* * *

Та, прошлая война, начавшаяся 76 лет назад, закончилась уничтожением желающих повоевать.

История ничему не учит?

Александр Севидов

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