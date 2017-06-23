Украина: американская мечта.

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ





После встречи с Трампом Порошенко заявил, что США остаются "преданными минским соглашениям". Рассказал ли он американскому президенту про закон о реинтеграции Донбасса, который означает переход к "войсковой операции", неизвестно, однако пообещал предоставить план иностранным партнёрам. Где будет решена судьба Донбасса?

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