Славянский мир под прицелом.

Игорь Сергеевич Шишкин Заместитель директора Института стран СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ





В России – День памяти и скорби. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Гитлер и его соратники считали славян низшей расой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что санкционная политика в отношении России и Белоруссии наводит на мысли о генетическом неприятии славян со стороны Запада. Почему именно славянские государства в Европе становятся объектом агрессии?

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