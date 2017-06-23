«Политические и социально-экономические последствия Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом»

22.06.2017 15:29:48

20 июня 2017 г. в Институте стран СНГ состоялся семинар, организованный отделом Экономических исследований и отделом Украины, который был посвящен насущной теме последнего времени – «Политические и социально-экономические последствия Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом». Эксперты обсудили наиболее острые вопросы по данной тематике и вместе попытались дать прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. В мероприятии приняли участие как сотрудники Института стран СНГ – Жарихин Владимир Леонидович (заместитель директора и руководитель отдела Украины), Мигранян Аза Ашотовна (руководитель отдела Экономических исследований), Гойденко Валентина Григорьевна (руководитель отдела сравнительного законодательства), Евсеев Владимир Валерьевич (заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС), Фадеев Александр Владимирович (Заведующий отделом Белоруссии) так и приглашенные эксперты, в частности – Баранов Сергей Дмитриевич (политолог, социолог), Юшков Игорь Валерьевич (специалист Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета), Кофнер Юрий (Директор Центра евразийских исследований ЦЕИ), Утеков Сергей Шахманович (Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации), Соловьев Эдуард Геннадьевич (Заведующий сектором теории политики ИМЭМО), Басов Федор Алексеевич (Научный сотрудник ИМЭМО), Пылин Артем Геннадьевич (кандидат экономических наук, член Ученого совета ОМЭПИ ИЭ РАН).

Модератором дискуссии выступила Аза Ашотовна Мигранян.

Соловьев Эдуард Григорьевич в ходе своего выступления говорил о европейском пути развития, который на данный момент популярен на Украине. Постмайданная Украина формируется как «Анти-Россия», отрицая весь предыдущий опыт взаимоотношений. По мнению эксперта, безвизовый режим со странами ЕС в первую очередь является инструментом пропаганды. Формирование новой украинской идентичности так же является средством пропаганды, направленной на укрепление позиций действующей власти.

Кофнер Юрий в своем выступлении назвал преимущества сотрудничества Украины с ЕАЭС, такие как: рост промышленности в стране и увеличение показателей ВВП. Далее были названы негативные условия ассоциации Украины с ЕС: снижение уровня торговли в связи с несоответствиями требований Евростандарта, общая деиндустриализация страны и значительный отток рабочей силы в страны Евросоюза. По мнению эксперта, наиболее выгодным для Украины является сотрудничество со странами ЗСТ СНГ, так как после подписания Соглашения с ЕС такой вариант развития сотрудничества ЗСТ и ЕАЭС стал невозможен.

Баранов Сергей Дмитриевич отметил зависимость сырьевых экономик от внешнего влияния. В случае с Украиной возникла практически прямая угроза абсолютной зависимости от ЕС и международных кредиторов из-за деиндустриализации экономики.

Евсеев Владимир Валерьевич в своем выступлении указал на значимость энергетики и поддержания безопасности данной отрасли. Кроме того, было отмечено угасание интереса ЕС к экономике Украины. Одним из векторов развития украинской экономики видится в вовлечении в деятельность ЕАЭС, однако, при действующей власти это не возможно.

Юшков Игорь Валерьевич в ходе выступления перечислил перспективы украинской газовой отрасли после решения Стокгольмского арбитража. По его мнению, украинской стороне придется отказаться от ретроактивных выплат по условию «бери или плати», что приведет к обязанности «Нафтогаза» закупать у «Газпрома» газ до конца 2019 г. Таким образом, зависимость от российского газа сохранится до 2020 г.

Мигранян Аза Ашотовна обратила внимание на текущую ситуацию в украинской экономике. Было отмечено, что украинская экономика претерпела серьезную реструктуризацию. В условиях новой интеграции экономики особое развитие получили отрасли предоставления услуг, государственного управления и военной безопасности. Кроме того, были названы причины роста торговли Украины с Россией.

Отдел Экономических исследований и отдел Украины

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