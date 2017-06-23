Дайджест событий в Армении за прошлую неделю

22.06.2017 15:25:22

АРЦАХСКИЙ КОНФЛИКТ

МГ ОБСЕ

10 июня президент РА С. Саргсян принял сопредседателей МГ ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ по НК А. Каспршика. Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования карабахского конфликта, коснулись также ситуации на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил и на государственной границе между РА и АР, в том числе инцидентов, произошедших в последнее время. Стороны придали важность приверженности сторон к мирному урегулированию конфликта путем переговоров, а также выполнению договоренностей, достигнутых на высоком уровне.

Глава МО РА В. Саркисян также принял сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ по НК. В ходе беседы, в качестве важного залога эффективности переговоров по карабахскому урегулированию, В. Саркисян подчеркнул необходимость внедрения механизмов расследования инцидентов, мониторинга ситуации на передовой и формирование атмосферы взаимного доверия. Он напомнил, что эти договоренности были достигнуты в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 г. Он также привлек внимание сопредседателей на инциденты, происходящие в последнее время на передовой, поприветствовав адресную реакцию на них собеседников.

В ходе встречи были обсуждены ситуация вокруг противостояния в НК, положение дел на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил и армяно-азербайджанской государственной границе, развития, произошедшие после последней встречи с сопредседателями в том же формате.

Сопредседателей принял также глава МИД РА Э. Налбандян. Последний обратил внимание сопредседателей на то, что по итогам встречи на уровне глав МИД РА, АР и РФ в Москве в апреле в присутствии посредников была достигнута договоренность касательно публикации тождественного текста пресс-релиза, что и было сделано МИД РА и РФ, однако азербайджанское МИД не только не выполнило данную договоренность, но и выступило с абсурдным комментарием. В частности, в них говорилось, будто на встрече в Москве главы МИД отметили важность не выполнения достигнутых в прошлом году соглашений, а обсудили состоявшиеся на саммитах переговоры.

Глава МИД РА подчеркнул, что, хотя заявление сопредседателей от 18 мая не было первым адресным заявлением, однако АР не только продолжает игнорировать и пренебрегать призывами посредников, но и предпринимает прямо противоположные шаги.

По словам Э. Налбандяна, назревает такая ситуация, при которой сопредседатели МГ ОБСЕ как посредники, обладающие международным мандатом на урегулирование Карабахской проблемы, должны не только выступать с заявлениями, но и предпринять конкретные меры по сдерживанию провокационной и деструктивной политики АР.

12 июня президент НКР Б. Саакян также принял сопредседателей МГ ОБСЕ и А. Каспршика. Были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта и ситуации на границе между Арцахом и АР. Б. Саакян обратил внимание сопредседателей на деструктивную политику АР и многочисленные факты нарушения с его стороны международных норм и принципов, назвав их основным препятствием для урегулирования конфликта и серьезной угрозой сохранению мира и стабильности в регионе. Он вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой МГ ОБСЕ.

МИД РА

Замминистра ИД РА Ш. Кочарян, прокомментировав визит сопредседателей МГ ОБСЕ в РА, заявил, что РА хочет одного, чтобы соглашения, достигнутые в Вене и в Санкт-Петербурге, были воплощены в жизнь. По его словам, в Вене сформировался подход, согласно которому, пока между сторонами не будет создана атмосфера доверия, говорить о прогрессе в переговорном процессе невозможно. Составной частью этой атмосферы доверия, необходимым, но далеко не достаточным условием, является то, чтобы не стреляли и не было провокаций.

Ш. Кочарян также прокомментировал доклад МКГ под названием "Над Нагорным Карабахом сгустились тучи войны" и слухи о возможном возобновлении военных действий в зоне карабахского конфликта. Доклад, по его словам, всего лишь зафиксировал все то, что есть в наличии. «В действительности, разговоры о войне не являются новостью, годами мы слышим угрозы именно со стороны Баку. Конечно, это вызывает беспокойство и, в первую очередь, у стран сопредседателей, которые ответственны за мир в любой точке мира, особенно в той зоне, где они являются сопредседателями».

13 июня на пресс-конференции глава МИД РА Э. Налбандян заявил, что даже сопредседатели МГ ОБСЕ уже многократно вынужденно выступали с адресными заявлениями, а несколько дней назад посредники в своем заявлении указали, что именно АР нарушила режим прекращения огня. Посредники многократно заявляли, даже на уровне президентов, сторона, которая прибегнет к применению силы и нарушению режима перемирия, удостоится решительного осуждения международного сообщества. Но, по его словам, АР делает вид, что призывы его не касаются, что он может пренебрегать призывами, отказывается от внедрения механизмов, хотя всем понятно, кто нарушает. «Сколько еще должно быть заявлений, чтобы стало ясно, что только их недостаточно и нужны более действенные меры, чтобы сдержать попытки Азербайджана дестабилизировать ситуацию в регионе?». Э. Налбандян выразил мнение, что международное сообщество приходит именно к пониманию, что в отношении стороны, постоянно угрожающей силовыми методами, необходимы соответствующие шаги.

МИД РА

17 июня МИД РА распространило заявление, в котором отмечается, что последние диверсии Баку на линии соприкосновения с Арцахом, в результате которых погибли 4 армянских военных, являются ответом на адресное заявление минских посредников, в котором говорится, что инициатором нарушения режима перемирия является Азербайджан. «Отсутствие адекватной оценки на все это, может быть воспринято Баку, как поощрение своим действиям. Очевидно, что Баку, не достигнув желаемых целей на дипломатическом поле, пытается создать иллюзию успеха на поле брани, что обречено на провал, чревато необратимыми последствиями, в первую очередь, для инициатора эскалации».

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Блок «Исход»

15 июня депутаты НС РА от фракции «Исход» Э. Марукян, А. Саркисян, Н. Пашинян и член фракции блока Совета старейшин Еревана Д. Хажакян встретились с послом США в РА Р. Миллзом. Стороны обсудили ряд внутриполитических вопросов. Посол заверил, что <правительство США и посольство готовы оказать посильное содействие блоку для участия в демократических процессах и эффективной политической деятельности.

МНЕНИЕ

Гоар Искандарян

8 июня на пресс-конференции иранист Г. Искандарян выразила мнение, что события, произошедшие в течение последней недели - катарский кризис и теракты в Тегеране, запустили процесс сближения Турции и Ирана. Подтверждением тому является визит министра ИД ИРИ Дж. Зарифа в Турцию и его встреча с президентом Р.Т. Эрдоганом. По ее словам, Иран считает, что не случайно теракты произошли после визита президента США в Саудовскую Аравию.

По ее мнению, администрация Б. Обамы старалась установить некоторый баланс в регионе, вела переговоры по иранской ядерной программе. Иран соблюдает все достигнутые договоренности, однако нынешняя политика США показывает, что не ядерная программа была ключевым пунктом взаимоотношений. В этих обстоятельствах Иран пытается найти противовес арабским силам в лице Турции.

Ещё одной зоной взаимных интересов Ирана и Турции иранист считает Катар, находящийся сейчас в дипломатической изоляции, который активно инвестировал в турецкую экономику. Она отметила, что страны уже выступили с заявлением о готовности помочь Катару, в том числе продовольствием. ВС Турции получили разрешение развернуть дополнительный контингент на базе в Катаре, а Иран открыл своё воздушное пространство для катарских самолётов.

Г. Исканадарян призвала не поддаваться паническим настроениям насчет последствий для РА. Во-первых, по ее словам, террористическая атака на Иран не делает РА следующей мишенью. Во-вторых, сближение Турции и Ирана не означает, что их взгляды совпадают абсолютно по всем вопросам. Например, относительно Сирии и Карабаха страны придерживаются противоположных точек зрения.

Арег Галстян

16 июня на встрече с журналистами руководитель центра "The Armenian Interest" А. Галстян выразил мнение, что из-за своей пассивности РА постепенно становится объектом международных отношений. Пользуясь этим, ее враги продвигают антиармянские проекты и добиваются их реализации. Объединение армянского интеллектуального капитала вокруг армянских интересов, по его убеждению, может стать сдерживающим фактором, наподобие ядерного оружия. Эксперт отметил, что многие тратят большие суммы для достижения поставленных задач. «Наша задача максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Правительство РА

19 июня Правительство РА представил свои внешнеполитические приоритеты, согласно которым, РА продолжит курс по дальнейшему укреплению внешней безопасности, обеспечению необходимых благоприятных внешних условий для развития, вовлечению в международные и региональные процессы, укреплению и развитию отношений с дружественными странами и государствами-партнерами, и практическое вовлечение в деятельность международных организаций. Курс внешней политики будет направлен на реализацию следующих шагов: урегулирование карабахского конфликта мирным путем, на основополагающих нормах и принципах международного права и на основе права народов на самоопределение; укрепление военно-политической составляющей внешней безопасности; международное признание и осуждение Геноцида армян, а также предотвращение новых преступлений против человечности.

В двусторонних отношения деятельность правительства будет направлена на дальнейшее углубление и расширение стратегических отношений, а также союзнического взаимодействия с РФ; укрепление дружественного партнерства с США; дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений с европейскими государствами, углубление добрососедских и взаимовыгодных отношений с соседними Грузией и Ираном; осуществление реальных шагов по укреплению сотрудничества со странами СНГ; развитие отношений и сотрудничества с Индией и Китаем; продолжение взаимодействия с традиционными партнерами на Ближнем Востоке; развитие сотрудничества со странами Американского континента; развитие отношений и сотрудничества со странами Азии, Африки и государствами Океании; развитие армяно-турецких отношений без предусловий.

В многосторонних отношениях продолжится активное участие во взаимодействии в рамках ЕАЭС; углубление сотрудничества в рамках ОДКБ; расширение партнерства с ЕС; активное участие в сотрудничестве в рамках СНГ; более активная вовлеченность в работах ООН, ОБСЕ, СЕ и иных международных организаций; углубление вовлеченности РА в деятельность МОФ и надлежащая организация саммита МОФ в Ереване в 2018 г.; продолжение политического диалога с НАТО и дальнейшая реализация IPAP; активное развитие сотрудничества с международными и региональными экономическими и финансовыми структурами; содействие развитию парламентской дипломатии.

Также отмечается важность защиты прав и интересов граждан РА в зарубежных государствах; оказание содействия соотечественникам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, в том числе и сирийским армянам; защита армянского культурного наследия за рубежом.

Урегулирование отношений с Турцией без предусловий также нашло отражение в программе правительства РА на 2017-2022 гг.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РА-Ватикан

7 июня глава МИД РА Э. Налбандян встретился в Ватикане с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами, архиепископом П. Галлахером. Собеседники коснулись визита президента РА С. Саргсяна в Святой Престол в 2015 г. и литургии Папы Римского Франциска в соборе Святого Петра в память о жертвах Геноцида армян, а также прошлогоднего визита понтифика в РА. Они обменялись мнениями вокруг широкого круга вопросов двусторонней повестки дня, а также намеченных на ближайшее будущее мероприятий.

Стороны коснулись актуальных региональных и международных вопросов – событий на Ближнем Востоке, в частности, защиты этнических и религиозных меньшинств, борьбы международного сообщества против терроризма.

Э. Налбандян также представил усилия РА и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, направленных на мирное урегулирование карабахской проблемы.

РА-Казахстан

12 июня вице-спикер НС РА А. Ованнисян приняла ЧПП Казахстана в РА Т. Уразаева. Вице-спикер НС позитивно оценила нынешний уровень армяно-казахских парламентских отношений и особо подчеркнула вклад посла в расширение и углубление взаимных связей. По ее словам, парламентская дипломатия может сыграть ключевую роль в двустороннем сотрудничестве, поэтому парламентарии должны эффективно использовать эту важнейшую площадку.

В свою очередь, посол подчеркнул важность углубления армяно-казахского сотрудничества в различных областях и представил осуществленные в последнее время программы и планы.

Собеседники обратились к созданию в НС РА группы дружбы Армения – Казахстан и выразили уверенность, что ее деятельность поднимет на новый уровень дружественные армяно-казахстанские отношения.

Стороны коснулись также взаимодействия в международных парламентских структурах и координированной работы по вопросам, представляющим двусторонний интерес.

РА-РФ

12 июня по случаю Дня России президент РА С. Саргсян посетил посольство РФ в РА и поздравил посла И. Волынкина, персонал посольства и в их лице народ России, пожелал мира и благоденствия. Подробности передает пресс-служба главы армянского государства.

Президент РА также направил поздравительные послания президенту РФ В. Путину и председателю правительства РФ Д. Медведеву. В послании В. Путину он подчеркнул, что за прошедшие годы армяно-российские отношения обогатились качественно новым содержанием. Активный политический диалог, конструктивное взаимодействие по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, совместная реализация двусторонних проектов в экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, по словам президента РА, в полной мере отвечают интересам союзнических отношений РА и РФ.

РА-Эстония

13 июня в Ереване глава МИД РА Э. Налбандян провел встречу с главой МИД Эстонии С. Миксером, которая началась с беседы в формате тет-а-тет, затем продолжилась в расширенном составе, с участием делегаций. В ходе переговоров была подчеркнута необходимость дальнейшего развития отношений, выявления новых сфер взаимодействия, укрепления бизнес-связей. Особое внимание было уделено возможностям расширения сотрудничества в сфере информационных технологий.

С. Миксер представил приоритеты предстоящего председательства Эстонии в Совете ЕС. В ходе встречи собеседники коснулись отношений РА-ЕС.

Глава МИД РА представил усилия РА и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ в направлении создания соответствующих условий для продвижения процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. Он отметил важность сбалансированной позиции Эстонии в вопросе карабахского урегулирования и неукоснительного содействия усилиям сопредседателей МГ ОБСЕ.

Собеседники подвели итоги переговоров на совместной пресс-конференции, на которой С. Миксер, напомнив, что в ноябре в Брюсселе состоится саммит Восточного партнерства, выразил надежду, что на саммите будет подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между РА и ЕС. Он также указал, что у РА и Эстонии крепкие и дружественные отношения, однако в экономической сфере, торговой отрасли имеется неиспользованный потенциал.

Премьер-министр РА К. Карапетян также принял С. Миксера. В ходе беседы К. Карапетян отметил важность дальнейшего углубления сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся активизации торгово-экономических отношений, развития связей между бизнес-сообществами двух стран, возможностей инвестиционных проектов. Были затронуты перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий. По предложению К. Карапетяна, стороны достигли договоренности активно работать в направлении обмена опытом в сферах электронного управлении и оцифровки.

Стороны обменялись мнениями и вокруг отношений РА-ЕС, коснулись предстоящего саммита Восточного партнерства.

Президент РА С. Саргсян также принял С. Миксера. На встрече С. Саргсян подчеркнул, что РА готова к дальнейшей активизации и углублению политического диалога как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, развивать сотрудничество на межпарламентском и межправительственном уровнях, в ряде представляющих обоюдный интерес сферах.

Собеседники сошлись во мнении, что взаимодействию следует придать новое качество, поскольку в этом направлении существует достаточно много ожиданий и большой потенциал. Они коснулись также отношений РА-ЕС и перспектив развития.

С. Миксер выразил надежду на то, что в рамках предстоящего председательства Эстонии будет подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА и ЕС. Он также представил президенту РА приоритеты председательства Эстонии в ЕС.

Стороны обменялись мнениями вокруг региональных проблем и мировых вызовов, а также по проблеме карабахского урегулирования. С. Миксер подчеркнул, что Эстония полностью поддерживает усилия МГ ОБСЕ, нацеленные на мирное урегулирование карабахского конфликта.

РА-ФРГ

13 июня вице-спикер НС РА А. Ованнисян приняла делегацию Бундестага ФРГ во главе с Н. Анненом. В ходе беседы А. Оганнисян высоко оценила нынешний уровень отношений РА и ФРГ, отметив их активность как на межгосударственном, так и парламентском уровне. Обратившись к отношениям РА – ЕС, она подчеркнула важность углубления отношений с ЕС и отметила, что для ЕС РА – полноценный, предсказуемый и перспективный партнер.

Н. Аннен также выделил дальнейшее развитие отношений РА – ЕС и в этом контексте подчеркнул, что РА может стать мостом, способствующим развитию отношений ЕС – ЕАЭС. Особо выделив углубление отношений двух стран, Н. Аннен выразил готовность содействовать своей деятельностью развитию и расширению армяно-германских связей.

Вице-спикер НС представила также конституционные реформы в РА, обратилась к подписанию нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, а также к вопросам развития армяно-германских отношений на парламентском уровне.

РА-Грузия

13 июня вице-спикер НС РА Э. Шармазанов принял посла Грузии в РА Г. Саганелидзе. В ходе беседы Э. Шармазанов подчеркнул важность дальнейшего развития и расширения двусторонних связей во всех возможных направлениях. Он выделил необходимость активизации парламентских связей двух стран не только на уровне групп дружбы, но и комиссий.

Посол Г. Саганелидзе, в свою очередь, выразил уверенность, что армяно-грузинские отношения и впредь будут укрепляться, развиваться, успешной площадкой для которых станут также парламенты обеих стран.

Собеседники обратились к региональным проблемам и внешнеполитическим векторам РА и Грузии, подчеркнули важность сотрудничества и взаимопонимания на различных платформах.

Коснувшись основных задач двух стран, собеседники особо выделили необходимость решения вопросов исключительно путем мирного урегулирования, важность установления добрососедских отношений с сопредельными странами.

РА-Таджикистан

14 июня на встрече с президентом РА С. Саргсяном в Ереване президент Таджикистана Э. Рахмон назвал перспективные для двустороннего сотрудничества сферы, в их числе сферу торговли, производство сельскохозяйственных продуктов, а также сферы производства пищевых продуктов, легкой промышленности, горнодобывающей промышленности, энергетики, коммуникаций, образования и науки, а также здравоохранения. Он похвалил армянских бизнесменов, отметив, что у РА есть большие успехи в переработке сельскохозяйственных продуктов и что в Таджикистане желают приобрести такие же навыки, учитывая современные технология и инновации сферы.

С. Саргсян, в свою очередь, придал важность документам, которые были подписаны во время визита президента Таджикистана в РА. Они, по мнению президента, дополнят повестку дня двусторонних отношений, так как уровень сотрудничества сегодня не соответствует ни уровню дружбы между армянским и таджикским народам, ни уровню межгосударственных отношений двух стран.

На совместном брифинге С. Саргсян заявил, что стороны рассматривают возможность запуска прямого авиарейса между двумя странами, в рамках которой армянская сторона готова предоставить таджикским партнерам набор преференций, формирующихся в рамках реализации политики «открытого неба».

В ходе визита Э. Рахмона в РА были подписаны ряд соглашений, в числе которых межправительственные соглашения о взаимных визитах граждан и воздушном сообщении.

В свою очередь, Э. Рахмон сообщил, что в ходе беседы стороны рассмотрели широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества и взаимное укрепление отношений в различных сферах, а также отметили, что уровень сотрудничества в различных областях все еще не соответствует имеющемуся в странах потенциалу. При этом он подчеркнул, что стороны отметили важность расширения сотрудничества между хозяйствующими субъектами и частным сектором двух стран и приняли решение полнее использовать имеющиеся возможности для наращивания товарооборота и реализации совместных экономических проектов.

РА-Япония

14 июня на встрече с президентом Японского агентства международного сотрудничества Ш. Китаока в Ереване премьер-министр РА К. Карапетян заявил, что с целью укрепления бизнес-связей необходимо периодически организовывать бизнес-форумы. Он отметил содействие Агентства МЧС РА в вопросе сокращения рисков бедствий, развития пожарно-спасательной службы и отметил важность программы по улучшению технической оснащенности пожарно-спасательных служб Ширакской и Сюникской областей, выразив надежду, что она будет носить продолжительный характер.

Ш. Китаока, в свою очередь, заверил, что возглавляемое им агентство продолжит тесное сотрудничество с РА, отметив, что они придают важность обмену опытом с армянскими специалистами в сфере управления рисками бедствий, осуществлению образовательных программ.

Президент РА С. Саргсян также принял Ш. Китаока. С. Саргсян выразил признательность японскому правительству за последовательное содействие процессу стабильного развития экономики РА, высоко оценил вклад Японии посредством оказания грантовой, технической и другой поддержки в дело развития страны. Стороны с удовлетворением отметили развитие сотрудничества в ряде отраслей, в том числе по предотвращению стихийных бедствий, в сферах инфраструктур и информационных технологий. Стороны обоюдно выразили готовность расширить взаимодействие.

РА-КНР

14 июня спикер НС РА А. Баблоян принял посла КНР в РА Т. Эрлуна. А.Баблоян высоко оценил нынешний уровень армяно-китайских отношений и подчеркнул роль парламентской дипломатии в развитии и углублении двусторонних отношений. Он обратился к формированию в новоизбранном парламенте групп дружбы и выразил надежду, что благодаря активным связям групп дружбы, взаимным визитам и сотрудничеству армяно-китайские отношения вступят в новую фазу.

Посол подчеркнул роль армяно-китайской дружбы в развитии отношений двух стран. Он высоко оценил деятельность группы дружбы Армения – Китай в предыдущем парламенте и выразил надежду, что новоизбранный законодательный орган также будет активно сотрудничать с китайским парламентом, реализуя представляющие обоюдный интерес взаимовыгодные программы.

Собеседники обратились также к перспективам армяно-китайского сотрудничества в сферах экономики, образования и культуры.

РА-НАТО

12 июня в Ереване спецпредставитель генсека НАТО по странам Южном Кавказе и Центральной Азии Дж. Аппатурай заявил, что РА и НАТО поддерживают великолепный уровень сотрудничества во многих сферах.

На замечание журналиста относительно активной проазербайджанской и антиармянской позиции Турции, Дж. Аппатурай ответил, что каждый из членов Альянса индивидуально может выстраивать отношения со странами региона, однако в НАТО решение принимаются на основе консенсуса. И в рамках НАТО все союзники согласны и поддерживают выстраивание дружественных и доверительных отношений с РА.

Он также заявил, что НАТО полностью приветствует сбалансированную внешнюю политику Армении, и членство республики в ОДКБ или ЕАЭС никакой обеспокоенности не вызывает. Но кардинального прогресса в отношениях РА-НАТО он также не видит. «Не думаю, что у Армении есть такие намерения. Продолжим наше устойчивое сотрудничество и деловую работу по всем направлениям, где это будет считаться разумным».

В ответ на вопрос, как отразится подписание нового соглашения РА-ЕС на отношения РА с НАТО, Дж. Аппатурай сказал, что все союзники искренне поприветствуют подобное развитие ситуации, поскольку все бы желали, чтобы РА обладала равными возможностями и по укреплению отношений с Западом. «Всем вам известны возникшие ранее некоторые сложности в отношениях с ЕС. Это станет позитивным фактом вовлечения РА в отношения со многими партнерами НАТО, в том числе с западным миром».

По словам Джеймса Аппатурая, его визит в Армению ставит целью в первую очередь проведение взаимных политических консультаций, интересных для союзников НАТО, «которые на самом деле приветствуют подходы и позицию армянской стороны». Он также отметил важность встречи президента РА и генсека НАТО.

12 июня глава МИД РА Э. Налбандян принял Дж. Аппатурая. Глава МИД позитивно оценил результаты, зафиксированные в рамках взаимодействия РА-НАТО. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов повестки сотрудничества РА и НАТО.

Э. Налбандян представил усилия РА и сопредседателей МГ ОБСЕ, направленные на создание условий по продвижению процесса мирного урегулирования карабахского конфликта. Дж. Аппатурай подтвердил поддержку НАТО усилий сопредседателей МГ ОБСЕ.

Стороны обменялись мнениями относительно ряда актуальных международных и региональных проблем.

13 июня спикер НС РА А. Баблоян также принял Дж. Аппатурая. По словам спикера, участие РА в программе "Партнерство во имя мира" оценивается как важный компонент системы многослойной безопасности страны. Он подчеркнул важность участия РА в миротворческих действиях в Косово и Афганистане. Он также отметил, что РА намерена повысить нынешние темпы своего сотрудничества с НАТО, уделив особое внимание реализации программы РА - НАТО "Партнерство во имя мира", а также вовлечению в международные миротворческие действия с участием НАТО. А. Баблоян подчеркнул важность формата парламентского сотрудничества и выразил надежду, что участие РА в программах НАТО и ПА НАТО будет содействовать стабильному прогрессу, демократическим и институциональным реформам в нашей стране.

В свою очередь, Дж. Аппатурай оценил отношения НАТО - РА как доверительные, надежные, неуклонно прогрессирующие и удовлетворяющие обе стороны. Он выразил признательность РА за участие в миротворческих действиях НАТО, подчеркнул желание армянского общества и парламента продолжать и развивать сотрудничество с НАТО, заметив, что вскоре будут предложены представляющие интерес для РА новые программы. В завершение встречи собеседники коснулись конституционных реформ в РА, механизмов парламентского контроля, сотрудничества НС - МО и намечаемых НАТО последующих программ.

13 июня глава МЧС Д. Тоноян также принял Дж. Аппатурая. В ходе встречи обсуждались расширение сотрудничества РА-НАТО в направлении сокращения рисков бедствий, повышения уровня готовности гражданских инфраструктур в рамках ПДИП, возможности сотрудничества в сфере образования, а также необходимость регионального сотрудничества с применением механизмов НАТО.

В ходе встречи с президентом РА С. Саргсяном Дж. Аппатурай от имени НАТО выразил благодарность РА за участие в действиях по установлению мира в Афганистане и Косово и вклад в международных миротворческих миссиях. Он подчеркнул, что отношения РА-НАТО в эти годы развивались в атмосфере доверия и взаимопонимания. Он отметил, что покинет Ереван с решимостью продолжить это эффективное сотрудничество.

В ходе встречи президент РА представил процесс перехода РА к новой системе правления, важность реализуемых реформ и свою оценку ситуации. Стороны обратились также к отношениям РА-Иран, региональным проблемам и вызовам в плане безопасности.

РА-Таджикистан

15 июня в Ереване премьер-министр РА К. Карапетян провел рабочий завтрак с президентом Таджикистана Э. Рахмоном. Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития и расширения армяно-таджикских отношений в различных сферах, подчеркнули, что правительства двух стран должны и дальше прилагать усилия для дальнейшей активизации двусторонних экономических отношений, увеличения объемов торгового оборота, реализации различных совместных программ. Стороны отметили важность проведения армяно-таджикского бизнес-форума в Ереване и выразили уверенность в том, что он придаст новый импульс расширению бизнес-связей.

РА-Греция

15 июня вице-спикер НС РА Э. Шармазанов принял посла Греции в РА Н. Н. Э. Врайлай. Э. Шармазанов высоко оценил армяно-греческие связи и уровень политических отношений двух стран, выразил признательность парламенту Греции за принятие резолюции о признании и осуждении Геноцида армян, а также сообщил, что парламенты РА и НКР единогласно приняли заявления, осуждающие осуществленный Османской империей геноцид понтийских греков и ассирийцев. В этом контексте он подчеркнул важность объединения усилий двух стран в вопросе международного осуждения геноцида и политики отрицания.

Э. Шармазанов также отметил, что карабахский вопрос – не территориальный спор между РА и АР, а вопрос реализации права на самоопределение народа Арцаха.

Особо выделив парламентскую дипломатию, он отметил необходимость активизации как межпарламентских отношений на разных уровнях, так и армяно-греческого сотрудничества на различных международных площадках.

В свою очередь, посол Греции также подчеркнула важность укрепления межпарламентских отношений, расширения сотрудничества на международной арене, оживления культурных связей.

РА-Кипр

19 июня премьер-министр РА К. Карапетян принял комиссара президента Кипра по внешним и гуманитарным вопросам Ф. Фотиса. Премьер отметил, что РА придает важность последовательному развитию основанных на исторической дружбе отношений с Кипром – как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Он приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между министерством Диаспоры РА и офисом комиссара президента Кипра по внешним и гуманитарным вопросам.

Премьер коснулся вопроса активизации двусторонних экономических связей, отметив важность шагов по реализации существующего потенциала, стимулированию бизнес-контактов, развитию туризма и углублению взаимодействия.

Он коснулся также дальнейшего развития отношений РА-ЕС и сотрудничества РА-Кипр в этом контексте.

По словам Ф. Фотиса, армяно-кипрские отношения являются более чем дружественными, поскольку в их основе лежат крепкие исторические, культурные и религиозные связи. Он отметил также, что Кипр заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества РА-ЕС и максимально будет содействовать этому процессу.

РА-Соединенное Королевство

20 июня спикер НС РА А. Баблоян принял посла Соединенного Королевства в РА Дж. М. Фарнворт. А. Баблоян с констатировал, что двусторонняя повестка отношений между РА и Великобританией последовательно расширяется, отметил активизацию армяно-британских политических контактов и сотрудничества, высоко оценил деятельность Британского совета в РА.

А. Баблоян поблагодарил Великобританию за позицию по карабахскому вопросу и отметил, что РА привержена решению конфликта в формате сопредседателей МГ ОБСЕ.

Посол, в свою очередь, отметила, что Соединенное Королевство обладает большим опытом парламентского управления и может содействовать РА в развитии механизмов парламентского контроля, укреплении демократии. Она выразила соболезнование в связи с гибелью четырех военнослужащих на армяно-азербайджанской линии соприкосновения, отметив, что в условиях перемирия их смерть действительно неприемлема и достойна сожаления. Она констатировала, что Великобритания поддерживает подходы МГ ОБСЕ и видит решение конфликта исключительно переговорным путем.

Посол отметила, что страны не могут выбирать свое географическое положение, но могут выбрать будущее – в РА очевидны шаги по защите демократии, прав человека, свободы слова.

В завершение встречи собеседники обратились к парламентской системе правления, вопросам развития демократии в РА и армяно-британского парламентского сотрудничества.

РА-ЕС

15 июня на конференции «Избирательные процессы в Армении: уроки и дальнейшие шаги» в Ереване глава делегации ЕС в РА С. Свитальский заявил, что правящие силы РА пытаются подстроить ИК страны под себя, чтобы он обслуживал их интересы. ЕС представил свою предварительную оценку прошедшим в РА избирательным процессам, и сейчас ожидается публикация окончательного доклада, который готовят СЕ и БДИПЧ/ОБСЕ. По его словам, после публикации доклада, в случае необходимости ЕС выступит с новым заявлением. По его оценке, РА достигла поставленной цели по вопросу усовершенствования демократических учреждений. «Армения шла к этому дольше других постсоветских стран, однако мы знаем, чем это обусловлено… в стране ситуация по этому вопросу на порядок лучше, чем в ряде других постсоветских странах». Вместе с тем призвал не тешить себя иллюзиями и продолжить начатый сложный путь по устранению недочетов. Он призвал власти улучшить ИК, повысить доверие общества к электоральным институтам путем вовлечения в Совет ЦИК представителей гражданского общества. Он также убежден, что без независимой судебной системы невозможно обеспечить доверие общества, а если в глазах общества правоохранительные органы рассматриваются в качестве инструмента, обеспечивающего выполнение интересов политической элиты, то не могут восприниматься гражданами в качестве органа, обеспечивающего их защиту. Посол также констатировал глубокий кризис в образовательных учреждениях РА, в которых не только проводилась агиткампания, но и были зафиксированы факты избиения граждан, оказания давления.

В свою очередь, глава ЦИК РА Т. Мукучян призвал обратить внимание на положительные достижения, зафиксированные после принятия нового ИК. В этом контексте он выразил благодарность ЕС за финансовое содействие в реализации ряда положений нового Избирательного кодекса.

19 июня глава МИД РА Э. Налбандян на встрече глав МИД стран-членов ЕС и стран Восточного партнерства в Люксембурге заверил, что РА остается приверженной совместным усилиям в рамках Восточного партнерства. Обратившись к проделанной за последние годы работе в рамках различных программ, он отметил, что имеются некоторые вопросы, по которым еще предстоит провести работу, в том числе старт диалога по либерализации визового режима. По его словам, договоренности, достигнутые вокруг приоритетов партнерства на 2017-2020 гг., в свою очередь, поспособствуют укреплению сотрудничества РА и ЕС. «Мы также уверены, что дифференцированный подход предоставляет исключительную возможность развивать разноспекторное и многовекторное сотрудничество, позволяя нам тем самым сохранить целостность партнерства».

20 июня в ходе обсуждения руководитель делегации ЕА в РА, посол П. Свитальский заявил, что РА демонстрирует конструктивный подход в вопросе подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Евросоюз завершил процесс внесения технических и правовых корректировок. По словам посла, ЕС усердно работает над программой действий, тесно сотрудничая с правительством РА.

РА-Франкофония

15 июня премьер-министр РА К. Карапетян принял директора офиса генсека Франкофонии Ж. Л. А. Амугуну. Премьер отметил важность развития сотрудничества с МОФ и государствами-членами и коснулся хода работ по подготовке к намеченному к проведению в РА в 2018 году 17-му саммиту государств и правительств Франкофонии.

Он сообщил, что во главе с ним создана межведомственная комиссия по подготовке и проведению саммита, в МИД РА сформирована рабочая группа и заверил, что правительство РА приложит необходимые усилия для организации мероприятия на высоком уровне. По его словам, саммит может стать хорошей площадкой для обсуждения вопросов и программ развития сотрудничества между государствами-членами.

Ж. Л. А. Амугуну, в свою очередь, подчеркнул активное сотрудничество РА с МОФ и выразил уверенность, что саммит будет наилучшим образом проведен в нашей стране. Он с удовлетворением подчеркнул, что впечатлен ходом работ по подготовке к мероприятию и отметил, что намеченный к проведению в РА саммит станет праздником для членов семьи Франкофонии.

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