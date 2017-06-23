Парламентский час





В комитете Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками обсудили текущую внешнеполитическую ситуацию вокруг ПМР. Участниками круглого стола «Влияние Украины на развитие ситуации вокруг Приднестровья» стали депутаты, члены Совета Федерации, представители Молдовы и Приднестровья.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.