У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России

22.06.2017 15:22:24

Международный Византийский Клуб, совместно с Институтом Стран СНГ проводит 29 июля 2017 года, в 10-30 в Конференц-зале Адмирал, Отеля Best Western «Севастополь» (по адресу Россия, Республика Крым, Севастополь, Проспект Нахимова, д. 8), круглый стол по теме: «У стен Херсонеса: потенциал византийского наследия в стратегиях будущего православного мира и России».

В круглом столе приглашены принять участие в частности такие известные персоналии как:

Первый Заместитель Председателя Комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками, Директор Института Стран СНГ К. Ф. Затулин;

Советник президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции, Доктор экономических наук С. Ю. Глазьев;

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Г.Л Мурадов

и многие другие

На круглом столе планируется обсудить темы фундаментальных ценностей и смыслов российской государственности, российского Крыма, исторического преемства и стратегии будущего на основе этих фундаментальных ценностей.

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