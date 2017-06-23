Подчиненное положение: Порошенко приняли в Белом доме как собственного клерка

22.06.2017 12:28:16

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

перейти на страницу автора





Президент Украины Петр Порошенко уже успел поделиться впечатлениями от своей встречи с Дональдом Трампом: по его словам, состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США. Однако зарубежные СМИ еще заранее говорили о том, что Порошенко ждет не самый радушный прием – теперь это подтвердили политологи. Лидеры Украины и США говорили всего шесть минут и, по словам экспертов, Трамп явно продемонстрировал подчиненное положение Киева.

После короткой встречи в Белом Доме президент Украины Петр Порошенко почти сразу же сообщил, что разговор был «очень детальным». «Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине», – цитируют СМИ украинского лидера. Непосредственно во время диалога с президентом Америки он заявил, что их страны – стратегические партнеры, а также назвал США «спонсором истории успеха Украины».

Однако даже в Киеве формат состоявшейся встречи назвали «позорным» – ведь де-факто беседа лидеров двух стран заняла всего несколько минут, и выглядело это так, будто Порошенко подвели к Трампу, чтобы сделать фотографию. О том, как объяснить подобный формат, «МК» спросил у Владимира Жарихина, заместителя директора института стран СНГ:

– Они пожали друг другу руки, они сидели в кабинете вице-президента, они говорили шесть минут. Как можно о чем-то договориться за шесть минут? Так что предварительно можно сказать, что если Порошенко и обсудил серьезные вопросы, то не с самим Трампом, а с вице-президентом Пенсом, с которым говорили гораздо дольше. Мы узнаем, определяет ли внешнюю политику США вице-президент, а не сам Трамп, если что-то прозвучит. Здесь гораздо важнее оказался тот информационный образ, который был нужен Украине. Его не получилось. Эффект неоднозначный: дело в том, что Трамп принимал Порошенко так, будто украинская администрация однозначно вторична и, к тому же, находится в подчинении Соединенных Штатов – его принимали скорее как представителя одного из подразделений Госдепартамента. Приблизительно так же принимают лидеров латиноамериканских стран, – объяснил политолог.

По словам Жарихина, для того, чтобы делать однозначные выводы, необходимо дождаться встречи Трампа с Владимиром Путиным, которого тот, в отличие от украинского президента, считает равным партнером. Напомним, что ранее Порошенко придавал очень большое значение тому факту, что с ним Трамп встретится раньше, чем с российским лидером.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.