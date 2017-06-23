Новые "крымско-донбасские" санкции против России вступили в силу

22.06.2017 12:26:01

Сегодня официально вступили в силу сразу два пакета санкций против России: принятое двумя днями ранее постановление Совета Евросоюза о продлении на год, до 23 июня следующего года, ограничений за вхождение в состав РФ Крыма и Севастополя, а также расширенные накануне санкции Минфина США против российских граждан и организаций за конфликт в Донбассе.

Напомним, что текст европейского санкционного документа был опубликован накануне в "Официальном журнале" ЕС. Антироссийские санкции Евросоюза по Крыму подразумевают запреты на ввоз в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в эти регионы, туристические услуги по ним. Также действует запрет на экспорт ряда товаров и технологий в Крым и Севастополь для транспорта, энергетики и телекоммуникационного сектора, для нефтегазовой и горной отраслей.

"Совет не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать свою политику непризнания", - сказано в постановлении Совета ЕС.

В американские санкционные списки попали 19 физических лиц и 19 организаций. Среди них – замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, попавший под санкции за руководство межведомственной комиссией по оказанию гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областям Украины. Также ограничены во взаимодействии с США исполнительный директор Института ОДКБ Михаил Плисюк, председатель правления компании ИФД "Капиталъ" Ольга Плаксина, министр экономического развития Крыма Андрей Мельников, глава военной компании "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Среди наиболее известных организаций в расширении санкционного списка США – байк-центр, основанный мотоклубом "Ночные волки".

Новые санкции США в отношении России принимаются на ровном месте, такая русофобская одержимость вызывает сожаление. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне вечером по итогам переговоров с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом. "Это атмосферу не улучшает, санкции в очередной раз принимаются на ровном месте", - отметил он. "Ссылка на ситуацию на Украине, по-моему, у всех серьезных наблюдателей вызывает улыбку", - указал глава российского дипломатического ведомства.

По словам Лаврова, коллеги в ЕС "спрятались за лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности". Он призвал их "еще раз почитать минские договоренности". "Там достаточно понятно, кто и что должен сделать и в какой последовательности", - добавил министр. "Поэтому ничего не могу высказать, кроме сожаления по поводу русофобской одержимости наших американских коллег", - заявил Лавров. "Она уже переходит все грани", - подчеркнул он.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства также сравнил обвинения Запада в адрес Москвы с историями, которые обычно рассказывают бабушки, сидящие на лавочке у подъезда. "Много примеров можно привести, когда любое развитие событий в каком-то регионе мира, которое не нравится американским конгрессменам, тут же пытаются свалить на нас", - цитирует его ТАСС. "Даже когда произошла размолвка ряда арабских стран и Катара, появились "утки" о том, что все организовано русскими хакерами", - напомнил глава МИД России. "Потом убрали через пару часов, когда поняли, что это бред, но никто не извинился", - напомнил Сергей Лавров.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель декана факультета мировой экономики и международных отношений НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, Запад продолжает вести с Россией политические торги посредством санкций. "Санкции, которые сейчас введены, не отличаются чем-то кардинальным от предыдущих, вводившихся с 2014 года. Почти каждые полгода санкции дополняются, не снимаются и не облегчаются. При этом они не столько сказываются на нашей экономике, сколько являются прелюдией для большого торга, связанного с местом России на энергетическом рынке Евросоюза. Слишком большая доля РФ на этом рынке не устраивает США, так что перед нами в большей степени вопрос экономики, конкуренции, чем политики, только решается он политическими методами: доказывается, что российский газ политически опасен", - обратил внимание он.

"Подобные заявления подтверждают нашу мысль о том, что в немалой степени за экономическими санкциями стоит элемент самого обычного передела рынков, а сами новые санкции подтверждают слова президента Владимира Путина о том, что в санкциях придется жить, что санкции они были всегда – и против Российской Империи, и против Советского Союза и против современной России. За этим стоят тяжелые, сложные процессы, связанные с борьбой за деньги и потребителей. На текущем этапе экономическая заинтересованность в санкциях тех, кто их вводит, проявилась наиболее отчетливо, и это, конечно, переводит тему санкций, борьбу против них и их продление в совершенно другое русло", - указал Андрей Суздальцев, добавив, что Запад даже не гарантирует снятия санкций в том случае, если Россия выполнит все его требования.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил уверенность в том, что эти санкционные документы не нанесут сколько-либо ощутимого вреда российской экономике и политике. "Что касается продления европейских санкций, то Россия к ним, вроде бы, уже приспособилась, и негативного влияния от них ожидать не стоит, хотя, конечно, и ничего позитивного они не несут. Наиболее чувствительные американские санкции еще не введены – Палата представителей отказалась голосовать по ним автоматически и будет достаточно долгое время их рассматривать. В ходе рассмотрения закона могут быть внесены довольно существенные изменения, которые в значительной степени изменят картину и степень негативного влияния американских санкций на Россию", - заявил он.

В целом, по его оценке вокруг западных антироссийских санкций сейчас идет активная политическая борьба. "Одни политики говорят приятные для нас вещи о необходимости смягчения санкций, но другие, в частности, американские сенаторы, настроены как раз на ужесточение санкций. В такой ситуации сложно говорить, что есть какое-либо общее мнение по поводу будущего политических и экономических ограничений в отношении России - идет политическая борьба, в том числе вокруг этого вопроса, в том числе в США", - заключил Владимир Жарихин.

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