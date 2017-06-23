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Рубрика / Политика

Константин Затулин: Московские будни депутата от Сочи


22.06.2017 12:23:43

На этой неделе Государственная Дума завершает свои июньские пленарные заседания выступлением в закрытом режиме 23 июня перед депутатами директора ФСБ России Александра Бортникова, который должен рассказать законодателям о киберугрозах и обострившихся в последнее время проблемах информационной безопасности.

На пленарном заседании Государственной Думы 23 июня в 15.00 будет рассмотрен в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», в просторечии именуемый законопроектом «о курортном сборе». Накануне 21 июня на заседании ответственного за рассмотрение законопроекта Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам была подведена черта под принятием поправок, дополнений и изменений. Депутат от Сочинского округа Константин Затулин, обобщив полученные им отзывы Администрации и Городского Собрания Сочи, представил те поправки, которые он считает принципиальными. Речь идет, прежде всего, о несогласии с зачислением всего курортного сбора в бюджет Краснодарского края и перераспределении его затем на нужды курортных территорий через создаваемый в этих целях краевой Фонд развития курортной инфраструктуры. Поясним, что в соответствии с представленным правительством законопроектом устанавливается лишь максимальная ставка курортного сбора – до 100 рублей в день с каждого физического лица, посещающего курорт на срок более 24 часов (за исключением детей до 18 лет, инвалидов, ветеранов и других категорий поименованных в законопроекте). Однако конкретный размер сбора, особенности его взимания, например, сезонные, - должны быть установлены специальным законом субъекта Российской Федерации, в нашем случае – Краснодарского края.

Депутат Государственной Думы Константин Затулин, как впрочем и другие депутаты, представляющие курортные территории, входящие в эксперимент, считает, что курортный сбор в полном объеме должен зачисляться в бюджеты курортных муниципальных образований, то есть, например, Сочи и его районов. А в краевой фонд затем могут быть перечислены не более 20-30% от собранных таким образом средств (для поощрения наиболее важных для края проектов и выравнивания возможностей отдыха на различных курортных территориях). Отдавать же полностью все средства в краевой бюджет – значит лишать город Сочи и его районы прямой заинтересованности в курортном сборе.

В результате острой дискуссии на заседании комитета было решено поддержать законопроект в первом чтении, перенеся обсуждение поднятых вопросов и поправок ко второму чтению, которое может состояться в июле. Депутаты решили создать специальную рабочую группу для подготовки к второму чтению, в которую наряду с членами Комитета по бюджету и налогам и депутатами от других курортных территорий вошел депутат от Сочи Константин Затулин.

Сегодня, 22 июня Совет Государственной Думы решил пригласить на завтрашнее заседание для участия в обсуждении законопроекта мэра города Сочи Анатолия Пахомова вместе с главами других, наиболее крупных курортов Краснодарского края, Крыма, Алтая и Ставрополья.

По инициативе Константина Затулина 21 июня в корпорации «Ростехнологии», выигравшей 19 июня правительственный конкурс на строительство пяти мусороперерабатывающих заводов по новейшей технологии в Московской области и Татарстане, состоялось рабочее совещание под председательством главы «Ростеха» Сергея Чемезова. На основании обращения депутата и Администрации Сочи, а также просьбы губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, созданный «Ростехом» для осуществления проекта консорциум «РТ-Инвест» получил поручение подготовить письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением о дополнительном включении в пилотных проект еще двух заводов – в Лазаревском районе Сочи и на Тамани (для удовлетворения нужд Крыма и Кубани). Обещанная в этом вопросе поддержка позволит за счет средств консорциума в течении ближайших трех лет создать экологически безопасное производство, полностью удовлетворяющее нужды Сочи в переработке твердых бытовых (коммунальных) отходов без увеличения тарифов за сбор и утилизацию мусора с населения.

Государственная Дума VII созыва отменила отпуска и продолжит в июле свои заседания.

Пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Константина Затулина 

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