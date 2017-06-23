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Рубрика / Политика
В Госдуме обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России
|22.06.2017 12:21:23
Депутаты Госдумы обсудят вопрос обеспечения информационной безопасности в России на пленарном заседании 23 июня.
Мероприятие пройдет в закрытом режиме при участии директора ФСБ Александра Бортникова. В связи с этим народным избранникам запрещается проносить с собой в зал мобильные телефоны или средства звукозаписи, напомнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В ходе заседания депутаты планируют выяснить, почему ряд российских СМИ «имеют закрытые договоры с государственными иностранными СМИ, в соответствии с которыми они обязаны публиковать подготовленные за границей материалы в том числе пропагандистского характера», уточняет агентство.
В середине мая думский комитет по информационной политике подготовил и представил парламентариям отчет о соответствии деятельности «Радио Свободы», «Голоса Америки» и CNN российскому законодательству. С инициативой о проверке выступил первый зампред думского комитета по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.