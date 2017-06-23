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Рубрика / Политика
«Трампу пришлось встретиться с Порошенко, чтобы отмыть встречу с Путиным»
|22.06.2017 11:50:43
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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Визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон в силу невзыскательности американского партнёра к тому, что делает украинская сторона, может быть выдан за поощрение к действиям. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Не разделяю победного настроя президента Украины. Визит на самом деле не был государственным. Порошенко заскочил, как это было сказано в пресс-релизе предварительном Белого дома, вместе с вице-президентом на огонёк к президенту, сфотографировался, получил несколько приятных слов в свой адрес», — обозначил парламентарий.
«В чём на самом деле серьёзная проблема этого визита? Украинская сторона всё время манипулирует, она всё время выдаёт или желаемое за действительное или пытается давать свою интерпретацию, — отметил Константин Затулин. — И этот визит в силу невзыскательности американского партнёра к тому, что делает украинская сторона, может быть выдан за поощрение к каким-то действиям».
По мнению депутата, для президента США Дональда Трампа визит стал алиби перед Конгрессом, подозревающим его в пророссийских симпатиях.
«Чтобы каким-то образом заранее отмыть будущую встречу с Владимиром Путиным, ему потребовалось встретиться с Порошенко», — уверен Затулин.
Как сообщалось ранее, встреча двух президентов не по полноценному протоколу состоялась в минувший вторник, 20 июня. Длилась она всего шесть минут. Совместных заявлений Дональда Трампа и Петра Порошенко после неё не последовало.