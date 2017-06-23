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Детали
Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу?
|21.06.2017
|Источник: Макс Портал (Сочи)
В скором времени должны быть подведены итоги конкурса инвестпроектов по заводам термической обработки мусора. Скорее всего победителем станет компания "РТ-инвест". После того, как она получит полномочия на осуществление проекта, а это произойдёт 30 июня, будет решаться вопрос о возведении мусороперерабатывающего завода в Сочи.
Константин Затулин, депутат Государственной Думы РФ: "Вступивший в законные права победитель конкурса — строитель заводов в Московской области и Татарстане — обратится в правительство официально просьбой о включении Сочи и может быть Крыма для строительства одного или двух заводов".
А уже в июле, как сообщил депутат Госдумы Константин Затулин, будет проведено совещание, инициатором которого выступил вице-премьер России Александр Хлопонин. В его рамках планируется обсудить экологическую обстановку, которая сложилась в Краснодарском крае и, в частности, Сочи. Для курорта мусорный вопрос стоит остро. Географические особенности и транспортная логистика не позволяют Сочи вовремя вывозить все отходы. Есть сложность и с полигонами.