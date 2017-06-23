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Детали

Быть или не быть в Сочи мусоросортировочному заводу?


21.06.2017 Источник: Макс Портал (Сочи)
Сей­час этот воп­рос ак­тивно ре­ша­ет­ся в выс­ших эше­ло­нах влас­ти. На­пом­ню, по пра­ви­тель­ствен­ной прог­рамме дол­жны быть воз­ве­де­ны 5 за­во­дов, 4 из ко­то­рых в Мос­ков­ской об­ласти, один — в рес­публи­ке Та­тар­стан. Есть ве­ро­ят­ность, что этот спи­сок рас­ши­рит­ся. И стро­итель­ство раз­вернёт­ся в Со­чи и Кры­му. Об этом со­об­щил де­пу­тат Го­су­дарс­твен­ной Ду­мы Кон­стан­тин За­ту­лин. На­ка­ну­не он вы­шел на связь по скай­пу.

В ско­ром вре­ме­ни дол­жны быть под­ве­де­ны ито­ги кон­курса ин­вест­про­ек­тов по за­во­дам тер­ми­чес­кой об­ра­бот­ки му­со­ра. Ско­рее все­го по­бе­ди­те­лем ста­нет ком­па­ния "РТ-ин­вест". Пос­ле то­го, как она по­лу­чит пол­но­мо­чия на осу­щест­вле­ние про­ек­та, а это про­изой­дёт 30 и­юня, бу­дет ре­шать­ся воп­рос о воз­ве­де­нии му­со­ро­пе­ре­ра­ба­ты­ва­юще­го за­во­да в Со­чи.

Кон­стан­тин За­ту­лин, де­пу­тат Го­су­дарс­твен­ной Ду­мы РФ: "Всту­пив­ший в за­кон­ные пра­ва по­бе­ди­тель кон­курса — стро­итель за­во­дов в Мос­ков­ской об­ласти и Та­тар­ста­не — об­ра­тит­ся в пра­ви­тель­ство офи­ци­аль­но прось­бой о вклю­че­нии Со­чи и мо­жет быть Кры­ма для стро­итель­ства од­но­го или двух за­во­дов".

А уже в и­юле, как со­об­щил де­пу­тат Гос­ду­мы Кон­стан­тин За­ту­лин, бу­дет про­ве­де­но со­ве­ща­ние, ини­ци­ато­ром ко­то­ро­го выс­ту­пил ви­це-премь­ер Рос­сии Алек­сандр Хло­по­нин. В его рам­ках пла­ни­ру­ет­ся об­су­дить эко­ло­ги­чес­кую об­ста­нов­ку, ко­то­рая сло­жи­лась в Крас­но­дар­ском крае и, в час­тнос­ти, Со­чи. Для ку­рор­та му­сор­ный воп­рос сто­ит ос­тро. Ге­ог­ра­фи­чес­кие осо­бен­ности и тран­спортная ло­гис­ти­ка не поз­во­ля­ют Со­чи вов­ре­мя вы­во­зить все от­хо­ды. Есть слож­ность и с по­ли­го­на­ми.  


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