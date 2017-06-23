В шаге от непоправимого. Истребители НАТО угрожали самолету Шойгу. Кто отдал приказ? И почему рассыпается антиигиловская коалиция США? А также новые секреты визита Порошенко в Вашингтон. Что сказал Трамп про санкции? Кого украинский президент назвал "отцом-основателем" украинской нации?



