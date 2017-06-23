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Детали
«РФ не участвует в конкуренции за симпатии Трампа»
|21.06.2017 14:24:15
Константин Федорович ЗатулинПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ
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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин допускает, что шестиминутная встреча президентов США и Украины 20 июня могла быть всего лишь знакомством.
«Если бы это были переговоры, официальный визит, то можно было бы сказать, что это полноценное, полномасштабное обсуждение ситуации и американо-украинских отношений. Но в данном случае подчеркнуто, что происходит некий обмен какими-то мнениями на ходу или просто знакомство», — пояснил Затулин 20 июня, выступая в ходе передачи «Первая студия» на Первом канале.
«Было заранее известно, что он всем будет доволен. Он перед решеткой Белого дома дал брифинг. Обычно, если уважаемых людей приглашают, выходят два президента или собираются на лужайке перед Белым домом и отвечают на вопросы. В данном случае этого не произошло. Я не злорадствую, дай Бог президенту Порошенко ближе познакомиться с президентом Трампом, но я уверен, что сейчас украинские СМИ будут отмечать «День Украины» во всем мире», — отметил Затулин.
«Мы, в отличие от Украины, не участвуем в конкуренции за симпатии президента Трампа. Мы добиваемся понимания своих интересов, своей позиции, в том числе, от Трампа. И идём к этому разными путями», — ответил Затулин на реплики оппонентов о важности визита Порошенко к президенту США.
Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. Встреча двух президентов длилась шесть минут с учетом времени на фото. Всего через час после начала официальных мероприятий Порошенко заявил, что доволен результатом. «Я получил от Трампа твердую поддержку Украины со стороны США», — подчеркнул украинский президент.
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