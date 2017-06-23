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Рубрика / Политика
Аэропорт Астаны получил имя Нурсултана Назарбаева
|21.06.2017 12:10:01
Международный аэропорт Астаны по решению правительства Казахстана переименован в честь президента страны Нурсултана Назарбаева. Издание «Казахстанская правда» в среду, 21 июня, публикует текст постановления кабмина.
Согласно документу, воздушная гавань отныне будет называться Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев.
76-летний Назарбаев является президентом Казахстана с 1991 года. Для него это уже четвертый президентский срок. До этого, с 1990 года, он был главой Казахской ССР, с 1989-го — первым секретарем ЦК Компартии республики. Назарбаеву законодательно присвоен статус «лидера нации», который гарантирует его семье иммунитет от уголовного преследования, а также предусматривает наказание для тех, кто «очерняет» его биографию.
В декабре прошлого года казахстанский лидер заявил, что не собирается передавать власть своим детям. При этом он отметил, что планирует доработать свой президентский срок, который заканчивается в 2020 году. Месяцем ранее в парламенте Казахстана предложили переименовать столицу страны Астану так, чтобы в ее названии звучало имя Назарбаева. Глава государства в ответ заявил, что не видит в этом необходимости, однако признал, что ему, «как человеку, это приятно».