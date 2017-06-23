Средняя Азия лишилась приоритетного статуса в политике США

21.06.2017 12:02:25

8 июня 2017 года президент США Дональд Трамп подал запрос в Конгресс о бюджетном финансировании американской помощи зарубежным странам на 2018 год.

Американская военная и экономическая помощь является одним из инструментов глобального управления миром, американского влияния и механизмом привлечения и удержания союзников. Даже небольшие объемы помощи отдельным странам являются символом хороших отношений с США и означают реальный рычаг влияния американцев.

Президент Трамп во время своей избирательной кампании обещал своим сторонникам значительно сократить объемы внешней американской помощи. Очевидно, что в соответствии с этим обещанием президентская администрация Трампа в первый раз и сверстывала годовой бюджет в разделе внешней помощи США.

В рамках подобной бюджетной политики Трампа и намечено существенное сокращение и без того небольшой помощи США постсоветским государствам Средней Азии. На 2018 год по сравнению с текущими расходами американская военная помощь этим государствам сократится более, чем на треть с $ 15,67 млн (2017) до $ 9,153 млн.

По отдельным странам картина с американской военной помощью выглядит следующим образом:

— Казахстан: $ 2,6 млн (2017), $ 1,7 млн (2018);

— Киргизия: $ 4,06 млн (2017), $ 1,46 млн (2018);

— Таджикистан: $ 6,51 млн (2017), $ 4,72 млн (2018);

— Туркменистан: $ 715 тыс (2017), $ 430 тыс (2018);

— Узбекистан: $ 1,78 млн (2017), $ 840 тыс (2018).

Вся американская военная помощь в 2018 году, как и раньше, будет идти по каналу Госдепартамента США.

По отдельным статьям распределение военной помощи США в 2018 году будет выглядеть следующим образом:

Казахстан:

— на военное образование: $ 700 тыс;

— нераспространение, борьбу с терроризмом, разминирование и прочее: $ 1 млн.

По сравнению с 2017 году Казахстану была полностью срезана статья расходов на борьбу с распространением наркотиков и укрепление правопорядка. С этим и связана экономия расходов США на военную помощь Казахстану.

Киргизия:

— на военное образование: $ 700 тыс;

— нераспространение, борьбу с терроризмом, разминирование и прочее: $ 760 тыс.

Также, как и в случае с Казахстаном, Киргизии полностью срезали статью расходов на борьбу с распространением наркотиков и укрепление правопорядка. По оставшимся статьям расходы по сравнению с предшествующим годом сократились на 20−25%.

Таджикистан:

— на военное образование: $ 450 тыс;

— нераспространение, борьбу с терроризмом, разминирование и прочее: $ 2,27 млн.

— на борьбу с распространением наркотиков и укрепление правопорядка: $ 2,0 млн.

По сравнению с 2017 годом, американцы запланировали снижение расходов по всем трем этим заявленным статьям. Но показательно, что из всех стран региона Таджикистану американцы сохранили статью помощи для борьбы с наркотрафиком. Очевидно, это связано с пограничным с Афганистаном положением этой страны.

Туркменистан:

— на военное образование: $ 200 тыс;

— нераспространение, борьбу с терроризмом, разминирование и прочее: $ 230 тыс.

На военной помощи Туркменистану американцы по сравнению с 2017 году сэкономили также, как в случае с Казахстаном и Киргизией, т. е. убрали статью расходов на борьбу с распространением наркотиков и укрепление правопорядка.

Узбекистан:

— на военное образование: $ 300 тыс;

— нераспространение, борьбу с терроризмом, разминирование и прочее: $ 540 тыс.

По сравнению с 2017 году Узбекистану было полностью срезана статья расходов на борьбу с распространением наркотиков и укрепление правопорядка. С этим и связана экономия американских расходов на военную помощь этой стране.

Таким образом, военная помощь США странам Средней Азии по своим величинам приобретает чисто символический характер, хотя американцы с тем, что осталось, продолжают демонстрировать свое присутствие в регионе. В частности, через систему обучения они, как и прежде, осуществляют свой контроль за местными военными кадрами.

В целом, с 2000 года военная помощь США странам Средней Азии в сумме составила достаточно приличную сумму — $ 1,92 млрд. Это вполне сопоставимо с военной помощью США в другие постсоветские регионы: Украина — $ 1,57 млрд и Закавказье — 652 млн. По отдельным странам этот показатель за 2000—2017 годы выглядит следующим образом:

— Казахстан: $ 746 млн;

— Киргизия: $ 519 млн;

— Таджикистан: $ 299 млн;

— Туркменистан: $ 67,7 млн;

— Узбекистан: 296,3 млн.

Пика американская военная помощь странам региона достигла в 2008 — 2012 году, после чего с началом второй администрации Обамы была резко сокращена. Таким образом, сейчас при Трампе мы наблюдаем второе резкое ее падение. Пик военной помощи странам региона американские комментаторы связывали с афганской войной и необходимостью обеспечения вывода американских войск из Афганистана. Однако не трудно заметить, что до 40% общего объема американской военной помощи за рассматриваемый период пришлось на Казахстан — страну, не имеющую границы с Афганистаном. Подобные пропорции в пользу Казахстана выдают стремление американцев посредством военной помощи сыграть в геополитическую игру с самой дееспособной страной региона.

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Теперь об экономической и гуманитарной помощи странам Средней Азии, запланированной администрацией США на 2018 бюджетный год. Как и в случае с военной помощью, запланировано ее существенное сокращение более, чем в два раза со 102,86 млн в 2017 году до 45,11 млн в 2018 году. При этом экономической и гуманитарной помощи американцев в 2018 году совершенно лишены Казахстан и Туркменистан. Это означает, что относительные сокращения для оставшихся составляют еще большие величины. Для Киргизии — это более, чем в три раза. Для Таджикистана — в два раза. Правда, сокращения не затронули весьма скромные объемы экономической и гуманитарной помощи американцев Узбекистану. Картина по отдельным странам выглядит следующим образом:

— Казахстан: $ 6,183 млн (2017), 0,0 (2018);

— Киргизия: $ 47,696 млн (2017), $ 18,010 млн (2018);

— Таджикистан: $ 35,055 млн (2017), $ 17,300 млн (2018);

— Туркменистан: $ 4,100 млн (2017), 0,0 (2018);

— Узбекистан: $ 9,828 млн (2017), $ 9,800 млн (2018).

Вся американская экономическая и гуманитарная помощь странам региона Средней Азии, как и прежде, идет по каналу Госдепартамента по двум программам: Фонд экономической поддержки и развития (ESDF) и Программы глобального здоровья (Global Health Programs).

В целом, экономическая и гуманитарная помощь США странам региона Средней Азии за период с 2000 по 2017 год составила 2,17 млрд. По отдельным странам региона картина выглядит следующим образом:

— Казахстан: $ 384,333 млн;

— Киргизия: $ 706,281 млн;

— Таджикистан: $ 592,041 млн;

— Туркменистан: $ 125,204 млн;

— Узбекистан: $ 367,787 млн.

Не трудно заметить, что примерно треть американской экономической и гуманитарной помощи пришлось на Киргизию. С одной стороны, это было связано с тем, что в этой стране была размещена первая американская военная база в регионе, и потом у американцев была надежда сделать из этой страны некий демократический образец для остальных стран региона. Однако киргизский демократический эксперимент закончился явным провалом. Киргизия по сравнению со своими авторитарными соседями демонстрирует большую неустойчивость, которая первая в регионе может привести к государственной несостоятельности. Планируемые американцами на 2018 год $ 18 млн помощи Киргизии — это ничто перед текущими проблемами этой страны.

В регионе Средней Азии пика американская экономическая и гуманитарная помощь достигла в 2002 году, после чего имела два относительно меньших всплесков в 2010 и 2016, после чего при Обаме, а теперь и при Трампе наблюдается ее кардинальное сокращение. Средняя Азия окончательно лишилась приоритетного статуса в американской политике, но при этом в Вашингтоне с интересом наблюдают за тем, как Китай предлагает масштабные экономические проекты региону, а России — укрепление военной безопасности.

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