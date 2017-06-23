Россия взыщет с Прибалтики долги советского времени

21.06.2017 11:58:56

Посол России в Вильнюсе Александр Удальцов подсчитал, что Литва должна возместить России 72 миллиарда долларов долга за советский период. Такие заявления официального представителя России не могут быть личным мнением — в Москве думают о том, чтобы выставить Прибалтике счет за советский период и потребовать от Литвы, Латвии и Эстонии материальных компенсаций за все инвестиции и дотации союзного Центра в их экономику.

Превращение советской Прибалтики в «витрину социализма» целиком и полностью обеспечивалось за счет поддержки союзного Центра. «Наш маленький Запад», потребительский рай для советских граждан среднего достатка вдоль берега Балтийского моря, был создан искусственно донорскими влияниями всей огромной страны.

Нефть, газ, химическая продукция — всё это продавалось трем «прибалтийским сестрам» по дотационным ценам, менее чем в половину от реальной стоимости. Мелиорация земель осуществлялась целиком за счет союзного бюджета, а техника и удобрения отпускались Москвой в Прибалтику по дотационным расценкам, составлявшим 48% их реальной стоимости. При этом в целом в Советском Союзе было осушено 6,8% сельхозугодий, тогда как в Прибалтике — около 80%. Для сравнения, в соседней с Латвийской ССР Псковской области было осушено 2% сельхозугодий.

То есть свою хваленую продукцию Прибалтика тоже производила на чужие деньги.

Люди в средней полосе России жили на порядок хуже латышей с литовцами и эстонцами. Дефицит в российской глубинке был тотальный. Мяса не достать. Продукты первой необходимости продавались по карточкам — «талонам». Однако Прибалтика снабжалась по первой категории — как Москва с Ленинградом.

Дороги и жилье в Прибалтике строились несравнимо лучше, чем в РСФСР. При этом деньги на их строительство приходили как раз из РСФСР, проектировали эти дома и дороги российские инженеры, строили их российские рабочие.

Фабрики и заводы, пансионаты и санатории, морские порты и железные дороги, атомная станция в Литве и гидроэлектростанции в Латвии — всю инфраструктуру, на которой существуют сегодня три Прибалтийские республики, Литве, Латвии и Эстонии создал Советский Союз.

Тогда это считалось правильным. Ведь это же Прибалтика. «Советская Скандинавия». «Европа»…

Прибалтийские республики были в Советском Союзе иждивенцами. Такими же, какими они сегодня являются в Европейском союзе, с той лишь разницей, что тратил на них тогдашний Центр больше, а сам жил хуже своей прибалтийской окраины.

Советская Литва в год на одного человека производила продукции на 13 тысяч долларов, а потребляла на 23,3 тысячи. Откуда брались лишние 10,3 тысячи? Из инвестиций союзного Центра в литовские дороги, всеобщую газификацию, электрификацию, мелиорацию и атомную станцию.

Подушевой ВВП в Латвийской ССР был 16,5 тысячи долларов, а потребление — 26,9 тысячи. Откуда недостающие 13 тысяч долларов? От советского народа, усилиями которого в Риге была на прилавках копченая колбаса, когда в российской глубинке выстраивались длинные очереди за хрящами.

Эстонская ССР производила в год продукции на 15,8 тысячи долларов, а потребляла на 35,8 тысячи долларов — разница более чем в два раза. Излишек обеспечивали всё те же самые «советские оккупанты».

Не Россия Прибалтике, а Прибалтика России должна выплачивать компенсации за советский период, и в Москве, похоже, уже дошли до этого вывода и теперь готовятся оформить его в политическое решение.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Удальцов заявил, что Литва должна возместить России ущерб за советский период истории в размере 72 миллиардов долларов.

Российский посол напомнил, что на момент вхождения Литвы в состав Советского Союза в 1940 году она была аграрной страной, имеющей «небольшой социально-экономический потенциал», уничтоженный в годы Второй мировой войны. «Находясь же в составе СССР, Литва получила возможность развивать свое народное хозяйство в больших масштабах, чем позволяли объемы производимого ею национального дохода. Это способствовало не только быстрому восстановлению уничтоженного во время войны, но и созданию промышленного производства заново», — сказал Удальцов.

По данным посла России в Литве, с 1940‑го по 1990 год в развитие экономики Литвы было вложено 72 миллиарда долларов капитальных вложений. В результате в республике были созданы химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, построены крупные предприятия.

Теперь советские долги пора возвращать.

Реакция литовских политиков на слова Удальцова была эмоциональной. «Отец нации» Витаутас Ландсбергис назвал российского посла «дурачком», с которым он даже спорить не станет, потому что его «уже природа обидела».

Стариковскую резкость dedule можно понять. Как опытный политик, Ландсбергис не может не осознавать, что слова про 72 миллиарда долларов долга не могли быть сказаны послом просто так. Александр Удальцов — официальный представитель России, и высказывать в публичных заявлениях свое частное мнение он себе позволить не может.

Если посол говорит про 72 миллиарда долларов, то это не просто его слова, а официальная позиция России, и заявление Удальцова было согласовано с Москвой и сделано в рамках российской внешней политики.

В Москве в самом деле думают о том, чтобы выставить Прибалтике счет за советский период и потребовать от Литвы, Латвии и Эстонии материальных компенсаций за все инвестиции и дотации союзного Центра в их экономику.

Заявление посла России в Литве — косвенное тому подтверждение. Кстати, не единственное. Российскими архивистами в последние годы ведется масштабная и скрупулезная работа по выяснению точной суммы материальных вложений в Прибалтику за советские полвека. Первые плоды этой работы — изданный два года назад Институтом российской истории РАН сборник документов «Советская модель экономики. Союзный Центр и республики Прибалтики. 1953–1966 гг.». Из опубликованных документов четко видно, кто, кому и сколько платил.

И ведь вышедший сборник только вершина айсберга. Российские архивисты и историки обещают расширить хронологические рамки своего труда и сосчитать, сколько всего союзный Центр инвестировал в Прибалтику за весь советский период. Сколько стоили Игналинская АЭС, Новоталлинский порт, гидроэлектростанции на Даугаве, дороги, мосты и жилые кварталы.

Тем самым готовится документальная основа для предъявления странам Прибалтики официальных финансовых претензий: Россия, как единственная правопреемница СССР, потребует от Литвы, Латвии и Эстонии материальных компенсаций по всех им советским долгам.

Можно возразить, что делать это России нет никакого резона, потому что три гордые демократии на берегу Балтийского моря нищие, как церковные крысы, и взять с них в любом случае нечего. Не совсем так.

Во-первых, всегда можно потребовать в качестве компенсации то немногое, что еще есть. Для начала конфисковать прибалтийскую собственность за рубежом, например посольские особняки и культурные центры Литвы, Латвии и Эстонии в России. Затем объявить в международный розыск первых лиц Прибалтийских республик. Как злостных неплательщиков. Отлавливать их по одному и сажать в «долговую яму». А если им это не нравится, пусть судятся с Россией в международных судах. Россия, кстати, тоже должна подать в суд и в судебном порядке добиваться взыскания долга.

Во-вторых, с властями самой Прибалтики вести разговор о выплате материальных компенсаций России за советский период бессмысленно и бесперспективно. Эти власти всё равно ничего не решают: они несамостоятельны и несубъектны, а их страны не имеют суверенитета.

Предъявлять счет за содержание Прибалтики надо ее реальным начальникам в Брюсселе и Вашингтоне.

Сделать тему прибалтийских долгов неотъемлемой частью переговорной повестки Москвы с США и Евросоюзом. Выбивать эти долги на каждой встрече с «западными партнерами».

Они про Крым, а Путин с Лавровым — про Прибалтику.

Ведь Литва, Латвия и Эстония существуют не сами по себе. Они часть Западного мира, и Запад несет за них ответственность. Поэтому нужно не стесняться и прямо объяснить западным лидерам создавшееся щекотливое положение.

Мол, есть в составе НАТО и Евросоюза три государства, которые поднялись и живут сегодня на построенной Россией инфраструктуре. Платить по долгам они не в состоянии, поэтому извольте заплатить вы, как их старшие товарищи и наставники.

Приложить для подтверждения этих слов архивные документы, привести все необходимые цифры и на их основании потребовать материальных компенсаций за оккупацию России Прибалтикой в советский период.

Потому как из цифр ясно следует, что это Прибалтика оккупировала Россию, а никак не наоборот.

Понятное дело, США и Евросоюз долго не будут соглашаться на российские требования. Процесс выбивания прибалтийских долгов может растянуться на годы, а еще вернее — на десятилетия.

Но в конце концов Западу этот спор надоест. От Прибалтики всё равно никакого проку, а в союзе с Россией на определенном повороте истории может возникнуть острая политическая необходимость. Поэтому, чтобы не портить отношения со стратегически важным партнером по коалиции против какого-нибудь Китая, Прибалтику России просто отдадут.

Петр Первый триста лет назад купил Эстляндию и Лифляндию у Швеции за два миллиона ефимков — теперь Россия прибалтийские земли получит бесплатно. В счет уплаты долга. И для нее это будет самый удачный сценарий. Александр Носович Источник

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