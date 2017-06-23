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Рубрика / Политика
Порошенко усомнился в связях Трампа с Россией
|21.06.2017 11:44:24
Президент Украины Петр Порошенко заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом, что он не похож на человека, которого можно подозревать в неких связях с Россией.
При этом Порошенко заявил, что считает Трампа «большим другом Украины», который помогает «достичь мира» в этой стране. Украинский лидер сделал Трампу целый ряд комплиментов в интервью Fox News, назвав главу Белого дома «замечательным лидером с большой харизмой» и «большой политической волей», передает ТАСС.
«Он определенно не похож на человека, у которого имеются какие-то особые отношения с Россией», — сказал Порошенко.
После встречи с Трампом, которую многие как на Западе, так и на Украине сочли прохладной, Порошенко также заявил, что американский лидер заверил его в продолжении санкций против России. По его словам, с Трампом также обсуждались поставки вооружений Украине.