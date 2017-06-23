Православное молодежное контрнаступление

21.06.2017 11:36:44

В понедельник, 19 июня 2017 года, в стенах на Патриаршего подворья храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках состоялся экспертный круглый стол на тему: "Массовая "навальная" вербовка русской молодежи и ответное православное молодежное контрнаступление".

Инициаторами проведения мероприятия выступили такие известные православные патриотические общественные организации, как Союз Православных Граждан, Общероссийское общественное движение «Народный Собор», «Ассоциация Православных Экспертов», Фонд поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность».

Ниже мы приводим тезисные выступления участников круглого стола:

Настоятель Патриаршего Подворья Храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках Игумен Иоанн (Ермаков) в своем выступлении отметил следующее:

"Мероприятия Навального лично у меня невольно вызывают ассоциации с деятельностью Георгия Гапона и событиями, получившими впоследствии название "Кровавого Воскресенья", тогда народ тоже собрали якобы для благой цели: рассказать царю-батюшке о существующих трудностях и бедах. Но потом обманным путем ввергли в кровавое страшное месиво, однако в итоге в народной памяти запечатлелся миф о "царе, который расстрелял мирное население". Все же остальное - целенаправленные провокации, к сожалению, остались "за кадром", никто уже не говорит о том, что существовал план по использованию людей в целях политавантюристов".

Отец Иоанн уверен в том, что Навальный сегодня действует практически по тому же сценарию, что и Гапон более ста лет назад. И используемые как "революционное мясо" мальчики и девочки России начала третьего тысячелетия с задором и без рефлексий ныряют в омут, через который наша страна уже проходила, ценой большой крови. Но, как и распинавшие Господа, эти юные, к сожалению, не ведают, что творят.

Председатель Союза православных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев особым образом отметил тот факт, что подрастающее поколение, воспитанное на американских блокбастерах, плохо себе даже представляет масштаб той игры, куда их вовлекает господин Навальный.

Валентин Лебедев убежден также в том, что лишь только Русская Православная Церковь во главе со Святейшим Патриархом Кириллом и пропаганда традиционных ценностей начиная буквально с ясельной группы – «способны переломить ситуацию к лучшему, но действовать надо незамедлительно, чтобы не было поздно».

Глава Ассоциации Православных Экспертов, заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов, давая свою экспертную оценку недавним событиям 12 июня сего 2017 года, сказал следующее:

"Факт остается фактом, Навальный создал армию 14-15 летних, настроенных против России, мы видим, как они действуют в наших районах, видим семьи, где родители более-менее находятся в системе русских базовых ценностей, а дети уже полностью оторваны от русской почвы, считают нашу страну страной лузеров, ватников, которых они презирают. И каковы бы не были успехи нашей внешней политики, зомбированные молодые люди могут нанести грандиозный ущерб нашей стране, как это было на Украине. Несмотря на то, что по законам логики Майдан был маразмом, этот маразм все-таки победил. И мы действительно теряем нашу молодежь. Теряем потому что ситуация в правящей элите неоднозначна, так как она не консолидирована, боится идеологии, потому и не создает молодежных движений. А такие движения нужны, причем движения не просто хороших людей, школьников, а идейных ребят, духовной армии Третьего Рима".

По мнению Кирилла Фролова:

"Галичанская униатская ересь украинских националистов в конечном итоге победила толерантность и безыдейность Партии Регионов. Российская государственная элита не должна повторять ошибок этой партии. Но пока у нас нет своего мощного идейного движения. В этой связи у меня имеется очень большая надежда на Мать-Церковь: недавно был рукоположен новый глава отдела по делам молодежи Московской Патриархии епископ Серафим (Амельченков), он выпускник Смоленского университета, историк по образованию, духовное чадо патриарха Кирилла и выпускник богословской академии в Варшаве. Почему это важно? Восток нынешней Польши - это Холмская Русь. И там действует Польская Православная Церковь, в лоне которой было создано очень сильное молодежное движение, довольно эффективно работающее во враждебном западном католическом окружении. Думаю, не случайно Святейший поручил молодому епископу создать подобное движение на базе Русской Православной Церкви, в том числе и для того, чтобы прекратить вербовку Навальным наших детей".

Сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный Собор» Олег Кассин напомнил участникам экспертного круглого стола о том, что в день Великой Победы, 09 мая на улицы российских городов вышло значительно большее число наших молодых сограждан, при этом участвовали они не в аппозиционных митингах, а во всероссийском шествии «Бессмертный Полк».

По мнению Олега Кассина:

«Данный факт красноречиво свидетельствует о том, что правильная расстановка приоритетов в информационной политике, способна на переформатирование сознания молодежи и привитие ей исторической памяти, а это означает, что у нас еще есть шанс спасти заблудших и вывести их из пучины заблуждений».

Директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность» Дмитрий Пахомов попытался осмыслить онтологию происходящих событий:

"Кто такой Навальный - обычный проходимец, использующий популярные у молодежи технологии, ее клиповое мышление. Молодой человек, привыкший сидеть в своем гаджете за 80 тысяч рублей, который ему купили родители, или он сам заработал на него, но чаще все-таки постарались родители, воспринимает мир, согласно той дозированной информации, которую он получает через социальные сети, ютьюб, различные сайты. И он смотрит ролик господина Навального, где тот обличает коррумпированную власть, приводит лжедоказательства, фотографии и видеосъемки каких-то дворцов. Юноша делает вывод, ага, все несправедливо и очень плохо, я - нищий, у системы нет социальных лифтов, я учусь в вузе, и у меня нет будущего, а какой-то сын министра займет уже готовый для него кабинет, распилит очередной бюджет и прочее, а я вот такой несчастный... Но дорогой мой человек, какой же ты несчастный, когда смотришь ролик с гаджета, который стоит 80 тысяч рублей!»

По мнению Дмитрия Пахомова, крайне показательной характеристикой Навального является тот момент, что выступая на одном из митингов, тот сравнил Путина со смещенным и зверски убитым ливийским лидером Муаммаром Каддафи:

"И я хочу обратиться ко внимавшей ему молодежи, а давайте посмотрим, кто такой был Муаммар Каддафи! При нем каждый гражданин Ливии получал природную ренту от богатств ливийских недр в размере нескольких тысяч долларов (могут ли граждане России, США или ЕС похвастаться тем, что их государства дают им деньги только за то, что они являются гражданами своих стран, обладающих природными богатствами?), каждый гражданин Ливии имел машину и мог заправить ее бензином, который стоил дешевле, чем питьевая вода, каждый гражданин Ливии, вступая в брак, получал в подарок от государства жилье, имел право на бесплатное образование. Все это улетучилось, когда США руками оппозиции свергли Каддафи. Мало того, Ливия перестала быть государством, теперь там чуть ли не в каждой деревне свое правительство и армия, ведущая войны с армиями соседних деревень. Ты хочешь России подобной судьбы? Помочь Навальному украсть денег, чтобы он лежал потом в шезлонге на пляже в Майами, покуривая марихуану, в то время как ты будешь бороться за жизнь в разорванной на части стране»?

Журналист телеканала "Царьград" Алексей Топоров в своём выступлении отметил следующее:

«История России знала разные времена. И сто лет назад Отечество видело прецедент на сто процентов противоположный нынешнему. В грозовые годы красной смуты, когда даже дезориентированные кадровые офицеры молча ждали "чем все закончится", верность государю, присяге, идеалам Веры и Русской цивилизации сохранили только мальчишки, которым не исполнилось и двадцати лет - воспитанники военных училищ, ставшие легендой юнкера. Именно эти ребята дали первый вооруженный отпор большевизму, именно они стали первыми мучениками Красного передела. А все потому, что сызмальства знали, что такое крест. И то, как говорит знаменитое изречение, что со своего креста не сходят, с него только снимают.

Мне хочется верить в то, что подобный потенциал за прошедшие сто лет не был напрочь вытравлен из генетического кода русского народа. И новое поколение в итоге под руководством чутких пастырей, все же не поменяет крест на уточку».





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