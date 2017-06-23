Новый документальный фильм о Галимджане Баруди

21.06.2017 11:30:16

2017 год объявлен Духовным управлением мусульман Республики Татарстан «Годом Галимджана Баруди». В связи с этим ДУМ РТ подготовило документальный фильм, посвященный выдающемуся татарскому богослову, ученому, муфтию Галимджану Баруди (1857-1921). В фильме отображена вся палитра многогранной деятельности знаменитого религиозного деятеля, педагога, ученого, его жизненный путь, вклад в развитие ислама. Подготвкой фильма занимался отдел пропаганды ДУМ РТ во главе с Ниязом хазратом Сабировым. Съемки прошли в Казани, Москве и Уфе.

Документальное произведение было презентовано 20 апреля в Институте стран СНГ в ходе совместного с Духовным Управлением Мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) круглого стола по теме «Духовное наследие мусульман России и современность».

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