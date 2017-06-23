Не повод для паники

21.06.2017 11:24:36

Нередко переселенцы в Россию получают отказы в своем желании перебраться на историческую родину. И это ставит их в тупик. С чем это связано? Увы, зачастую соотечественники с самого начала совершают ряд элементарных ошибок, за которые потом приходится расплачиваться.

Ясно, это не вина конкретного человека, а недосмотр чиновников в паспортных столах и загсах. А потому первая задача потенциального путешественника дотошно проверить место рождения, даты рождения, фамилии всех участников переселения, выявить разночтения и ликвидировать их.

Да, придется побегать по безграмотным бюрократам, потратить время и деньги, но это откроет вам зеленую улицу. Если ошибки выявят в российском консульстве, то вернут все документы обратно, а значит, сгорят все справки, собранные с неимоверным трудом.

Если вы все-таки получили отказа из региона, который наметили для переселения, не стоит сразу отчаиваться и паниковать, советует Иван Фетисов, заведующий консульским отделом посольства РФ в Узбекистане.

Он также советует в первую очередь внимательно изучить информацию на официальном сайте дипмиссии www.russia.uzв разделе «Переселение». Уже на этом этапе можно получить ответы на большинство вопросов, связанных с Госпрограммой содействия добровольному переселению в Россию.

По его словам, среди основных причин отказа — несоответствие требованиям программы переселения субъекта Российской Федерации, а также отсутствие вакансий для трудоустройства заявителя.

Это означает, что у вас нет нужной специальности, не хватает стажа, слабая квалификация или вы, быть может, уже не в том возрасте. Ведь в переселенцы «принимают» в первую голову молодых, грамотных, здоровых, тех, кто сейчас нужнее в России. А уж потом членов их семей и родственников.

Иван Фетисов обращает внимание, что отказ из региона не ставит крест на вашей судьбе. Вы вполне имеете право подать свои документы в другой край и вам улыбнется удача.

Другие причины, как утверждает консул РФ, отказа указаны в статье 7 Федерального закона от 25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Среди них можно выделить: нежелательность пребывания (проживания) иностранного гражданина в России, административное выдворение из страны и наличие запрета на въезд.

Увы, таких случаев немало. Человек, например, был в России в гостях, нарушил режим пребывания или нелегально работал. Автоматически попал под «депор» и решил через Программу переселения опять заехать в Россию. Мертвый номер! Вы уже плотно сидите в базе данных МВД РФ.

«Попытки обойти решение о запрете на въезд в Россию могут привести уже к уголовному наказанию», строго предупреждает Иван Фетисов.

А еще, рекомендует консул, не стоит верить разным слухам и доверять свою судьбу посредникам.

Иван Фетисов

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