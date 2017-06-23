Американо-украинская дипломатия. Первая Студия.









Тема выпуска – визит в Вашингтон президента Украины. В "Первой Студии" обсуждают формат встречи Петра Порошенко с Дональдом Трампом, который в ряде СМИ назвали унизительным для украинского лидера, размышляют о том, что это - победа украинской дипломатии или символическое мероприятие, какова цель этой встречи и может ли она повлиять на судьбу Донбасса. Эксперты анализируют методы урегулирования конфликта, которые предлагает сегодня Украина, в частности план по "реинтеграции" Донбасса.

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