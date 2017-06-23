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Рубрика / Видео

Выступление Главы "Ассоциации Православных Экспертов" Кирилла Фролова


19.06.2017 Источник: Медиа сервер "Россия Православная"

Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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Выступление Главы "Ассоциации Православных Экспертов" Кирилла Фролова на круглом столе: "Массовая "навальная" вербовка русской молодежи и ответное православное молодежное контрнаступление".
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