Депутат Затулин о возможных кибератаках в США: «Может, мы так хотели улучшить вашу демократию?»

20.06.2017 14:36:02

Депутат Госдумы Константин Затулин 19 июня предположил, что возможную атаку российских хакеров на серверы Демократической партии США в 2016 году совершили «из самых благородных побуждений». Об этом он сказал в премьерном выпуске программы RTVI «Здесь и Там».

Сначала помощник директора USAID в Европе и Евразии Томас Мелиа сказал Затулину, что США выгодна «свободная и преуспевающая Россия».

«И мы потратили миллиарды долларов инвестиций для того, чтобы создать в ней демократическую систему после развала СССР. К сожалению, это не привело к желаемому результату. Мы считаем, что санкции помогут России встать на путь демократии», — рассказал Мелиа.

В ответ на это Затулин пожаловался на политику двойных стандартов. Траты США миллиардов для того, чтобы «создать в России нечто похожее на Америку» депутат сравнил с вмешательством во внутренние российские дела. После этого Затулин припомнил скандал с вероятной хакерской атакой перед выборами американского президента.

«Давайте скажем, что мы тоже из самых благородных побуждений... — я за это не отвечаю, и российское правительство абсолютно отрицает всякую связь с хакерским взломом серверов Демократической партии — но, может быть, мы, таким образом, хотели улучшить вашу демократию?», — предположил он.

Полную версию программы «Здесь и там» от 19 июня можно посмотреть по этой ссылке.

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