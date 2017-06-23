Телемост Москва — Вашингтон. «Здесь и Там»

https://www.youtube.com/embed/G_EGIFhaMQg</a> " frameborder="0" allowfullscreen> 19 июня в передаче «Здесь и там» студии RTVI в Москве и Нью-Йорке объединились для обсуждения антироссийских санкций. Из Вашингтона — Дэниэл Фрид (координатор Госдепа США по санкциям) и Томас Мелиа (заместитель администратора USAID). Со стороны Москвы — политолог Дмитрий Орешкин, депутат ГД Константин Затулин, депутат ГД Алексей Чепа и сенатор Франц Клинцевич.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.