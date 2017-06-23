Троеморье: капкан для Украины

20.06.2017 12:30:09

6-7 июля в польском Вроцлаве состоится очередной форум стран-участниц проекта Троеморья. Ожидается участие президента США Дональда Трампа, а также представителей Австрии, Хорватии, Болгарии, Словении, Румынии, Словакии, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Украину на форум не позвали. Украинский вопрос на форуме будет обсуждаться без Украины. В том, что этот вопрос в той или иной форме всплывет в разговорах участников форума, сомнений нет. Сам президент Польши Анджей Дуда, инициатор проекта Троеморья, приглашал Киев к участию в нем.

И не только Украину. В перспективе Троеморье должно расшириться за счёт Белоруссии и Молдавии. С выходом на Кавказ и Турцию, что не удивительно, ведь проект Троеморья «вырос» из проекта Междуморья времён Юзефа Пилсудского.

Междуморье предполагало объединение в антироссийский блок под контролем Варшавы государств, расположенных между Балтикой и Чёрным морем. Троеморье, во-первых, говорит об объединении государств между тремя морями (Адриатика – Балтика – Чёрное море) на той же антироссийской основе, но с упором на экономику. Т.е. авторы Троеморья отошли от сугубо политического восприятия данного союза государств и добавили в идеологию немного экономической составляющей.

Когда А. Дуда и активно поддерживающая его президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович говорят о построении новой геополитической оси Север – Юг вместо набившей оскомину оси Запад – Восток, они имеют в виду в первую очередь транспортно-энергетическую инфраструктуру.

Недавно в Польшу прибыл первый танкер с американским сжиженным газом. Это событие преподнесли как первый шаг на пути к освобождению от газовой зависимости от России. Ничего нет удивительного в том, что Д. Трамп поддерживает проект Троеморья! Ведь перед американцами открывается польский рынок потребителей газа.

Пока рано говорить о замене ежедневных 500-600 млн. кубометров российского газа, поставляемого в Европу, на американский. Поставлять сразу такой объём США пока не готовы. Не готова и Европа к резкому переходу с одного поставщика на другого.

Несмотря на это, Варшава старается затащить в Троеморье Украину, обещая ей светлое энергетическое будущее. В Киеве делают вид, что Троеморье – спасение для украинского энергетического сектора, хотя это далеко не так.

Откуда Киев берет газ, после того как поклялся отказаться от российского? У Европы. А Европа? У России. Украина все равно греется российским газом, делая вид, что это газ европейский. Видимо, ей от этого теплее на душе.

Подсадить Украину на американскую газовую иглу (в крайнем случае, арабскую), когда Киев будет закупать газ в Европе, но это будет газ не российский, а американский или катарский, — вот задача Польши.

В таком случае Польша будет играть роль страны-транзитера, снимающей сливки за транзит газа на Украину. В Свиноуйсце ведутся работы по расширению мощностей СПГ-терминала, через который газ из США и Катара будет поступать в Европу.

Как говорится, лёгким движением руки Польша меняется местами с Украиной: не Украина будет получать деньги за транзит газа в Польшу, а наоборот, Польша за транзит газа на Украину. Не говоря уже о том, что завозить газ с Аравийского полуострова и американского континента – удовольствие для Украины дорогое. Это вам не газопровод Уренгой – Помары – Ужгород из Сибири через Украину прямиком в Европу.

Недавний визит председателя Верховной рады Андрея Парубия в США показал, какое место отводится Украине в проекте кардинального переформирования восточного фланга НАТО. А. Парубий просил американских сенаторов рассматривать его страну как восточный форпост западной цивилизации. А чтобы «форпост» не пал под натиском, Парубий попросил денег и летальное оружие.

Да и ЕС не желает упустить своей выгоды, готовя на ноябрь 2017 года саммит «Восточного партнерства» в Брюсселе.

И все это на фоне заявлений секретаря СНБО Александра Турчинова о необходимости пересмотреть формат АТО и предоставить президенту юридическое право применять армию для противодействия «гибридной агрессии России».

Киевский режим готов спровоцировать новый виток кровопролития, лишь бы остаться у власти.

Бывший министр налогов и сборов при президенте В. Януковиче Александр Клименко указывает: Турчинову выдуманный термин о «гибридной агрессии России» нужен для того, чтобы иметь право применять ВСУ без объявления военного положения (при нем нельзя проводить выборы, а в 2019 г. президентские выборы) и без объявления настоящей войны России (тогда ситуация для Киева поменяется кардинально).

А Парубий открыто заявляет, что принятие закона «о реинтеграции Донбасса» предоставит Киеву юридические основания «для ведения боевых действий и военных операций».

Вывертом о «гибридной агрессии России» режим Порошенко надеется продлить себе жизнь. «У гибридной войны нет границ, а агенты Кремля повсюду. Речь о том, чтобы президент смог подавить любой протест граждан и провести зачистку территории силами ВСУ», — комментирует А. Клименко.

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Поддержка Польшей и Соединенными Штатами действующей украинской власти говорит о том, что и в Варшаве, и в Вашингтоне согласны на превращение восточных рубежей Троеморья, которые одновременно суть границы территорий, контролируемых Киевом, в рубежи войны и кровопролития. Война и запутанные схемы поставок заморского газа – вот что принесёт Украине участие в этой геополитической авантюре.

Владислав Гулевич

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