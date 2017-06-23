Украина попала в газовый тупик

20.06.2017 12:16:03

В преддверии все более вероятного прекращения транзита российского газа по украинской территории, Киев лихорадочно ищет любые способы хоть как-то использовать потенциально ненужную трубу и заодно сохранить заинтересованность в себе Европы. Теперь европейский газ разрешено хранить в «незалежной» до трех лет, причем без всяких налогов в бюджет. Только вот как быть с имиджем газового вора, который сложился за последние 12 лет?

В середине июня на сайте украинской газотранспортной компании «Укртрансгаз» появилось сообщение о том, что с начала месяца власти разрешили ей хранить газ иностранных компаний на протяжении целых трех лет без всяких налогов и сборов в бюджет. При том, что до этого Таможенный кодекс позволял подобные действия сроком только на один месяц, после чего за хранение чужого голубого топлива в госказну начинали идти дополнительные отчисления.

Возникает вопрос: с чего бы такая щедрость? Неужели украинская экономика начала демонстрировать настолько невиданный рост, что Киев перестал нуждаться в сотнях миллионов (если не миллиардов) дополнительных поступлений и готов просто подарить право использования своих подземных газохранилищ иностранным партнерам?

На самом деле ситуация обстоит совершенно иначе. С 2015 года Украина, практически лишенная иностранной помощи, готова идти на любые мыслимые и немыслимые уступки Международному валютному фонду ради того, чтобы получать от него несчастный миллиард кредита хотя бы раз в полгода. Для этого захватившие власть бандеровцы хотят даже повысить стоимость коммунальных услуг и пенсионный возраст, начать продавать землю за копейки и разрешить вырубку последних лесов в Карпатах.

Поэтому никаких экономических причин для столь невиданной щедрости Киева просто не может быть. Однако есть причина геополитическая, вызванная отсутствием у «незалежных» властей самой элементарной логики. С мазохистским упорством они уже три года делают все, чтобы прекратить взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, в том числе и в газовой сфере. И в силу этого «Газпром» вынужден искать пути для своего газа в Европу в обход украинской территории. Поэтому строительство российских газопроводов в обход Украины является всего лишь вопросом времени и утрясания бюрократических процедур с партнерами.

Ввиду такой ситуации Киеву остается лишь кусать локти и изобретать все новые фантастические проекты, чтобы хоть как-то задействовать после 2019 года свои трубопроводы и заодно попытаться удержать за собой ускользающий статус страны-транзитера газа для Европы. Благодаря чему, собственно, «незалежную» до этого хоть как-то учитывали в своей политике европартнеры.

Но согласится ли на этот вариант сама Европа? Да и как можно верить Украине и говорить о ее надежности в качестве газового партнера? Весь еще 12 лет назад Киев, где тогда сидел захвативший власть в ходе первого Майдана Ющенко, практиковал откровенное воровство российского газа для Европы, называя это техническим отбором. Так что в итоге многие потребители из Европы были вынуждены мерзнуть тогда в своих холодных жилищах.

После второго Майдана этот подход мало изменился. К тому же формально Киев отказался от прямых закупок российского газа еще осенью 2015 года, предпочитая брать его же у европейских посредников с наценкой в 25%, именуя при этом реверсным. Прозрачно намекая, что если денег от ЕС не будет, то предназначенный для европейских нужд наличный газ будет идти в первую очередь на нужды «незалежной».

Есть ли сомнение, что даже если украинские хранилища будут закачаны евротрейдерами под завязку, Киев вновь не попытается запустить руки в чужие ресурсы? Конечно, западные бизнесмены могут принять некоторые предупредительные меры, самая действенная из которых — выкупить у Украины за бесценок ее ржавеющую трубу вкупе с газохранилищами. Только вот даже при формальной смене собственника гарантировать его права в «незалежной» будет очень затруднительно. Ярким примером тому служит угольная блокада Донбасса.

При таком раскладе намерение Европы хранить свой газ на Украине сродни желанию держать свои деньги в погребе, который набит порохом. Украинские предложения вряд ли заинтересует европейские газовые компании — даже при наличии у Киева самых выгодных предложений по тарифам. Юрий Носовский Источник

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