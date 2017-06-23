Порошенко придумал отмену АТО ради встречи с Трампом

20.06.2017 11:59:46

На прошлой неделе украинские власти неожиданно разразились сразу двумя новостями: президент Петр Порошенко едет в США на встречу с Дональдом Трампом, и на смену АТО придет план по реинтеграции Донбасса под названием «военное положение». И вот теперь украинский лидер действительно вылетел в Вашингтон, а СМИ распространили слухи о готовящихся изменениях на Донбассе. Мы проанализировали взаимосвязь событий.

В частности, для жителей ДНР и ЛНР хотят упростить процедуру получения пенсий и восстановить торговлю между Украиной, Донецком и Луганском, в том числе увеличить количество перевозимого через линию соприкосновения грузов на легковых автомобилях с 50 до 180 килограммов.

Впрочем, встреча Порошенко и Трампа до сих пор не получила своего официального подтверждения во внешнеполитических ведомствах Украины и США, также не известны темы, которые хотят обсудить главы государств. Точно такая же неясность с планом по реинтеграции, ведь экономическое сотрудничество, восстановление региона и прочее уже предлагалось в конце 2016 года премьер-министром республики Владимиром Гройсманом. Как известно, тогда его планам помешали радикалы, объявившие о полной транспортной блокаде ДНР и ЛНР. Тогда все закончилось введением «внешнего управления» на украинских предприятиях на территории самопровозглашенных республик и лишением всей Украины донбасского угля.

В этот раз инициативу может загубить не неонацистская истерия о недопустимости торговли с «врагом», а содержащийся в ней пункт о замене «антитеррористической операции» на «военное положение», которое среди прочего запретит проведение выборов. В частности, на этом настаивает секретарь СНБО Александр Турчинов, который одним из первых поднял тему нового отношения к Донбассу. Как утверждают источники в администрации Порошенко, новый статус будет распространен не только на ДНР и ЛНР, но и на Мариуполь, Славянск, Краматорск, Авдеевку и другие прифронтовые населенные пункты.

Каким образом военное положение должно сочетаться с восстановлением экономических связей, украинские чиновники не объясняют. В то же время в Верховной раде ни у кого нет сомнений, что соответствующий законопроект будет вынесен на обсуждение в самое ближайшее время.

Зачем нужна такая противоречивая и поспешная инициатива, и может ли она быть связана с тем, что Порошенко нужно хоть чем-то привлечь внимание Трампа, «МК» выяснил у экспертов:

Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ:

«Разработка нового пути объединения Украины напрямую связана с визитом Порошенко. Киев надеется, что президент США поверит в их пропаганду о «российской агрессии» и необходимости вести переговоры именно с Москвой, а не Донецком и Луганском. Однако я думаю, что в Вашингтоне прекрасно понимают реальную субъектность во внутренних сложных взаимоотношениях Украины и ДНР-ЛНР. В связи с этим Киев торопится подсунуть свой план решения конфликта на Донбассе лидеру США, так как на данный момент у администрации Трампа нет конкретной позиции по Украине.

Впрочем, я думаю, что Порошенко вежливо выслушают, а решаться вопрос будет непосредственно на встрече президента России Владимира Путина и Трампа, когда будут озвучены предложения всех сторон Минских договоренностей»

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

«Порошенко необходимо предложить Трампу какой-либо вариант, который заинтересовал бы президента США. На сегодняшний день Дональд Трамп владеет информацией о том, что стреляют с обеих сторон, не выплачивается пенсия гражданам, сплошь и рядом нарушаются права человека. Все эти данные есть в «папке» у президент США.

Во время своего визита Петр Порошенко будет говорить о том, что пенсии сейчас будут платить, все проблемы будут решены, а территории ДНР и ЛНР признают оккупированными, чтобы вести переговоры напрямую с участниками конфликта. Тем не менее, никаких видимых результатов встреча Порошенко и Трампа не даст. Реального продвижения по реинтеграции Донбасса в состав Украины стоит ждать только после встречи Трампа с Путиным».

Артур Аваков, Павел Иванов

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