Есть ли у вас план, мистер Порошенко?

20.06.2017 11:55:51

Одной из главных общественно-политических тем наступившей недели стала инициатива Киева о так называемой мирной реинтеграции Донбасса, подготовленной в администрации украинского президента.

По данным газеты «Коммерсант», со ссылкой на неназванные украинские источники, в разработанном документе идет речь о новом мирном решении конфликта. Официальные представители Петра Порошенко, отправившегося сегодня с рабочим визитом в Вашингтон, воздержались от каких-либо комментариев.

В пресс-службе фракции в Верховной Раде Блока Петра Порошенко (БПП) «Солидарность» не только подтвердили существование данного документа, но и не исключили его принятие украинскими парламентариями «не сегодня, так завтра».

Мнения опрошенных нами экспертов разделились: одни считают данную инициативу Киева подготовкой полномасштабного военного вторжения в Донбасс, другие – очередной политической игрой Петра Порошенко, поставившего перед собой цель как можно дольше удержаться в президентском кресле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ограничился скупым комментарием по данному вопросу: «Нужно понять все-таки, о чем идет речь, какие детали». Официального документа нет (и он до сих пор не зарегистрирован на официальном сайте Верховной Рады – прим.ред), следовательно, обсуждать нечего.

История повторяется?

Однако российские СМИ активно обсуждают тезисы инициативы Киева относительно решения проблемы мятежных восточных территорий, согласно которым планируется изменить правовой статус Донецкой и Луганской народных республик, заменить АТО на военное положение на некоторых прифронтовых территориях.

В качестве «бонуса» украинские власти рассчитывают привлечь симпатии жителей ДНР и ЛНР «послаблениями» для простых жителей, например, смягчить ограничения на провоз грузов через линию разграничения с 50 килограмм на одну легковушку до 180, начать выплачивать пенсии и пособия. Будут ли появившиеся положения в официальном документе – неизвестно, как и непонятно техническое выполнение плана – три года киевские власти не выдавали пенсии и пособия, ссылаясь на отсутствие социальной структуры и разрыв межбанковских связей. Также непонятно пойдет ли официальный Киев на прямые переговоры с Донецком и Луганском, без опасения нарваться на активные противодействия радикалов.

А главное – какова судьба Минских соглашений? Не приведет ли решение украинских властей к денонсации документа, на согласование которого «нормандская четверка» потратила почти сутки в ночь с 11 на 12 февраля 2015 года?

Стоит также напомнить, что в сентябре прошлого года украинское правительство предпринимало нечто подобное, одобрив стратегию восстановления мира на «временно оккупированных территориях». Согласно тому плану, который тогда огласил премьер-министр Владимир Гройсман, планировалось реализовать комплекс социально-экономических мер по «поддержке экономической активности и роста уровня жизни населения, восстановлению разрушенной инфраструктуры и созданию условий для социальной стабильности».

Благие намерения закончилось полной блокадой непризнанных республик и полным разрывом экономических отношений.

По мнению заместителя командующего корпусом Минобороны НДРЭдуарда Басурина, очередная инициатива Киева приведет к очередному витку кровопролития в регионе.

«Если говорить своими словами, то Киев хочет развернуть полномасштабную войну. Речь идет о том, чтобы отменить антитеррористическую операцию (АТО) и ввести военное положение в регионах подконтрольных СБУ. Это совершенно иной правовой статус, который развязывает украинским властям руки», – заявил Басурин.

Порошенко едет к барину, который все рассудит

Появление подобного рода документа было вполне ожидаемо и анонсировано накануне визита президента Украины в США, отправившегося сегодня в Вашингтон с рабочим визитом.

В минувшую пятницу глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин нагнал интригу, заявив, что стороны при подготовке к встрече Порошенко и Трампа согласовывали формат участия США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

«Главные вопросы – это то, что мы можем сделать со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями, и с Европейским Союзом, и с «Большой семеркой», чтобы давить на Россию для того, чтобы выполнить Минские договоренности», – анонсировал Климкин.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, на предстоящих переговорах Порошенко и Трампа, украинский президент предложит новый формат переговоров, исключающий участие ЕС.

«Петра Порошенко, выражаясь молодежным сленгом, достала невнятная позиция Парижа и Берлина по ситуации на востоке Украины. В Киеве услышали прозрачный намек Вашингтона о целесообразности решить проблему востока Украины в трехстороннем формате: Москвы, Вашингтона и Киева, изъяв из переговорного процесса Берлин и Париж, заодно и убрав на второй-третий план голоса ДНР и ЛНР. Порошенко летит в США, чтобы наконец-то получить внятную позицию новой администрации в отношении Украины», – заявил Жарихин.

По мнению профессора РАНХиГС Александра Михайленко, ни Порошенко, ни Трамп не решатся на полную денонсацию Минских соглашений, но украинский президент может попытаться изменить порядок выполнения пунктов Минских соглашений.

«Стоит отметить, что официальный Киев вот уже несколько месяцев делает упор на то, чтобы Минские соглашения выполнялись в иной очередности, например, в первую очередь вернуть контроль над границей. При этом Меркель неоднократно указывала на неизменность порядка выполнения пунктов Минских соглашений. Не исключено, что именно благодаря поддержке Трампа, Порошенко сможет изменить алгоритм выполнения Минских соглашений. Но поддержку нынешней американской администрации еще надо получить», – подчеркнул Михайленко.

Представитель ДНР Эдуард Басурин вообще сомневается в успехе переговоров между Трампом и Порошенко.

«Насколько я знаю, официальные лица США не хотят его (Порошенко)видеть. Поэтому давайте говорить об итогах переговоров тогда, когда они состоятся. И состоятся ли они вообще», –заявил заместитель командующего корпусом Минобороны НДР.

В ожидании кровопролития

Первая мысль, которая пришла в голову многим аналитикам после появления «новой мирной инициативы Киева» – это желание украинских властей начать полномасштабную войсковую операцию против непризнанных республик.

1 июня текущего года глава СНБО Украины Александр Турчинов пообещал решить конфликт на востоке Украины «взятием Москвы». Тогда над этим высказыванием посмеялись не только в российской столице, но, как известно, Турчинов является негласным лидером тех, кто выступает за решение проблемы ДНР и ЛНР исключительно силовым путем.

Поддержав нацбатов в вопросе блокады Донецка, президент Порошенко фактически расписался в собственной политической беспомощности. По мнению Жарихина, Порошенко вряд ли повторит ошибку.

«Действительно, на президента Порошенко оказывает мощное влияние «партия войны», поэтому он вряд ли пойдет на ее поводу, развязав полномасштабную военную операцию, так как это может выйти из-под контроля», – сказал он.

Эдуард Басурин менее оптимистично настроен в данном вопросе: «Я разделяю позицию главы Народного Совета ДНР Дениса Пушилина, который недавно заявил, что ожидает обострения ситуации в регионе в августе-сентябре. Как это было в прошлом году».

Профессор РАНХиГС Александр Михайленко считает, что все обойдется жесткой риторикой. «В этой связи я бы хотел провести параллель с Грузией. Напомню, в 2008 году там было создано министерство по вопросам реинтеграции, перед которым ставилась задача воссоединения с отколовшимися от Грузии территориями – Абхазией и Южной Осетией. Украина пошла по тому же пути. Тут надо понять готовность украинских властей сесть за стол переговоров с лидерами ДНР и ЛНР и хоть какое-то стремление дать этим республикам хоть какую-то самостоятельность. Иного выхода нет», – отметил он.

Когда рассеется туман над позицией Москвы

Официальная позиция Кремля на новую инициативу киевских властей оказалась на редкость невнятной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нужно проверить законопроект Украины, предусматривающий «мирную реинтеграцию» Донбасса.

«Нужно понять всё-таки, о чем идет речь, какие детали. Вы знаете, что есть элементы реинтеграции Донбасса, которые зафиксированы в Минских договоренностях. Нужно понять, насколько это всё учтено в этом документе, который разрабатывается», – отметил представитель Кремля.

По мнению Жарихина, не стоит ожидать от Кремля в ближайшее время определенности по данному вопросу.

«Москва заняла выжидательную позицию после принятия Конгрессом США нового пакета антироссийских санкций. Вы только подумайте, за что на нас накладываются новые санкции: «За влияние в Европе и Азии». Москва не может не влиять на эти регионы, даже если сама этого и захочет. Поэтому не стоит ожидать хоть каких-либо заявлений Кремля в сторону Вашингтона. До тех пор, пока Трамп подпишет или нет данный документ. Если Трамп все же его подпишет, то мы должны понять меру своего ответа. За неисполнение того или иного пункта Минских соглашений, Россия может выставить собственные санкции в отношении украинских властей. Нам есть чем ответить как с политической, так и с экономической точек зрения», – заявил эксперт.

Относительно временных рамок обострения ситуации между Москвой, Вашингтоном и Украиной политолог воздержался.

«У нас впереди президентские выборы, чемпионат мира по футболу – эти события должны пройти с минимальным скандальным политическим фоном. А главное, мы должны дождаться личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. На этой встрече российский президент должен для себя решить политико-психологическую проблему – можно ли доверять Трампу, который слишком часто давал «задний ход».

Сергей Копылов

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