Кто реализует «План Кудрина» для РПЦ?

20.06.2017 11:50:08

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Служба адаптации и поддержки старообрядцев, которые хотят переехать на Дальний Восток или уже сделали это, создана в Агентстве по развитию человеческого капитала. Служба принимает обращения от староверов со всего мира по специализированной линии.

«Специалисты службы готовы ответить на вопросы о том, как переехать на Дальний Восток, на все вопросы, связанные с жизнью на Дальнем Востоке, получением мер государственной поддержки и юридической помощи», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентина Тимакова.

В Ассоциации православных экспертов не разделяют восторгов по поводу назначения специальных "омбундесменов" по правам старообрядцев Дальнего Востока России.

Кирилл Фролов:

«Есть основания полагать, что таким образом "либеральный блок правительства" реализует "План Кудрина для Русской Церкви" по ее расчленению на несколько конкурирующих расколов, тем более все это происходит на фоне инициированной "пятой колонной" нарушением прав верующих Русской Православной Церкви Московского Патриархата - речь идет о попытках депортации патриотов России и активных прихожан Русской Церкви из Новороссии, таких как Татьяна Мармазова.

Насаждение расколов сект призвано отторгнуть Дальний Восток от России. С этой целью там много лет насаждается протестантское сектантство, католицизм, бандеровское униатство, а теперь раскол. Вспомним, как бывший полпред Камиль Ицхаков пытался насадить на Дальнем Востоке радикальный исламизм, что вызвало законное недовольство Русской Церкви и его отставку.

Любое насаждение расколов и сект, любое ослабление Русской Православной Церкви - это угроза для Российского государства. Назначение спецпредставителей по делам старообрядцев выделяет их в некую привилегированную группу. Это тем более абсурдно, что нет никакой угрозы правам старообрядцев. Тогда уж необходимо назначить спецомбудсмена по делам политбеженцев из Малороссии, их права действительно нарушаются. На Дальнем Востоке России нарушаются права православного большинства граждан- во Владивостоке парализовано строительство кафедрального собора Русской Православной Церкви.

Таким образом, тотальная миссия Русской Православной Церкви, в том числе, на дальнем Востоке- спасение Российского государства. Для старообрядцев, переезжающих на Дальний Восток России, должны создаваться старообрядные приходы Московского Патриархата, насаждение же раскольнических- угроза Российской государственности».

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