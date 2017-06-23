Мирзияев поручил имамам заново изучить дела мусульман из «черного списка»

20.06.2017 11:40:48

15 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзияев провел видеоселекторное совещание с участием имамов и религиозных деятелей со всей республики. По словам одного из участников данного совещания, в котором присутствовали более 10 тысяч человек, глава государства в основном говорил о необходимости повторного изучения дел мусульман, оказавшихся в так называемом «черном списке», и поручил имамам работать с семьями лиц, осужденных по религиозным мотивам.

Видеоселектроное совещание на тему «Обеспечение стабильности социально-духовной среды, сохранение чистоты нашей священной религии – требование времени» с участием президента Узбекистана Шавката Мирзияева, на которое были приглашены имамы и религиозные деятели со всей республики, длилось 7 часов.

Один из андижанских имамов сообщил «Озодлику» о том, что 15 июня, в 7 часов утра, в администрации Андижанской области собрались имамы со всех районов. По его словам, в ходе видеоселекторного совещания Мирзияев говорил «воодушевленно и с энтузиазмом»:

– В администрацию нас пригласили к 7 часам утра, совещание началось в 8 часов и длилось до 14:00. Совещание прошло очень интересно, поднимались очень важные вопросы. Президент целых 5 часов говорил воодушевленно и с энтузиазмом. Из Андижана в Ташкент для участия в этом видеоселектороном совещании поехали 50 имамов, – делится собеседник.

Как пишет сайт Kun.uz, на совещание, кроме имамов и религиозных деяетелей, были приглашены хокимы районов, заместители по вопросам молодежи и женщин, прокуроры районов, начальники ГНИ районов, заведующие РайОНО, председатели фонда «Махалла» и его заместители, а также директоры лицеев, колледжей и школ.

Ранее источники «Озодлика» сообщали о том, что в совещании в Ташкенте примут участие более 1200 имамов, члены ДУМУ и Комитета по делам религий, а также сотрудники религиозных учебных заведений республики.

Имам из Андижана говорит, что в ходе видеоселекторного совещания выступал, в основном, сам президент и говорил о необходимости пересмотра дел мусульман, внесенных в «черный список».

– На совещании Мирзияев сказал: «Из-за небольшой ошибки, только из-за того, что какой-то мусульманин отправил кому-то по телефону сообщение, его потом выставляют членом запрещенного течения, заносят в «черный список», несмотря на то, что он хороший и чистый человек. Вы обязаны поговорить с каждым из них, заново изучить их дела и оправдать невиновных. В конце года вы предоставите мне отчет», – рассказал «Озодлику» о выступлении президента один из участников видеоселекторного совещания.

Кроме того, на состоявшемся 15 июня видеоселекторном совещании Шавкат Мирзияев поручил создать в каждом районе республики специальную группу из десяти человек, которая займется пересмотром дел верующих мусульман, внесенных в «черный список» спецслужб:

– Президент поручил создать спецгруппу, в состав которой войдут по одному сотруднику МВД, СНБ, Генпрокуратуры, хокимиятов, махаллей и мечетей и других органов. Они будут беседовать с гражданами, чьи имена были внесены в «черный список», а также вести агитационно-пропагандистскую работу. Мирзияев поручил, чтобы из «черного списка» убрали имена невиновных, выявили тех, кто совершил небольшую провинность, и оправдали их. Он сказал, что имамы должны вести активную работу в этом направлении. В конце года спецгруппа предоставить президенту отчет о проведенной работе, – сказал нашему радио имам из Андижана.

По его словам, во время видеоселекторного совещания президент Узбекистана Шавкат Мирзияев говорил о гражданах, осужденных по политическим и религиозным мотивам, а также о членах их семей:

– Ребенок не должен нести ответственности за грехи отца. «Вы забросили детей лиц, осужденных по политическим и религиозным мотивам. Навестите их, займитесь их воспитанием, отправьте в лагеря, помогите поступить на учебу. Работайте и с ними тоже», сказал на совещании наш президент, – говорит имам из Андижана.

Как сообщил «Озодлику» представитель Духовного управления мусульман Узбекистана, 15 июня вечером в столичном ресторане «Навруз» президент Шавкат Мирзияев провел ифтар – вечерний прием пищи во время поста – для религиозных деятелей со всей республики.

По словам имама из Андижана, вместе с тем президент распорядился о проведении ифтаров для имамов во всех областных центрах республики. Эти ифтары были проведены в память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове.

– Нас тоже пригласили на ифтар, организованный в большом ресторане «Тошкент пирим» в Андижане. Сам президент Мирзияев сказал, что ифтары будут организованы в Намангане, Фергане и других областях республики в память о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове, – сказал репортеру «Озодлика» имам из Андижана, который принял участие в видеоселекторном совещании 15 июня.

Стоит отметить, что президент Шавкат Мирзияев впервые в истории Узбекистана собрал имамов на ифтар. Ранее подобные мероприятия с участием главы государства в стране не проводились.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.