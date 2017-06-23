Константин Затулин: В отношении Донбасса Киев предлагает фейковую инициативу, рассчитанную на внешнее потребление

20.06.2017 11:34:52

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

1-й зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, фракция "Единая Россия"

Комментарий к статье «Сказки для успокоения непонимающей общественности: парламентарии о планах Киева по реинтеграции Донбасса»

Я слышал об этом законопроекте, хотя, как и все остальные, пока его не видел. Но я думаю, это обычный вброс, который должен позволить Порошенко при явке в Белый дом выглядеть голубем, который прекращает антитеррористическую операцию. Хотя на самом деле, исходя из того, что мы знаем, речь идет не о прекращении военных действий, а об элементарном перераспределении полномочий: от Совета безопасности полномочия будут переданы командованию ВСУ. Вот и все изменения! Почему это называется мирной реинтеграцией - об этом надо долго догадываться.

Одновременно речь идет о введении военного положения, причем на территории, контролируемой Украиной. Это означает не что иное как просто отмену выборов в городах, голосующих не так, как хотят в Киеве, когда им дают голосовать.

Поэтому с самого начала мы имеем дело с фейковой инициативой, предназначенной исключительно для внешнего потребления. В отсутствие всякого желания выполнять минские договоренности в Киеве переводят бумагу, чтобы пустить пыль в глаза тем, кто не разбирается или не хочет разбираться в происходящем на Украине.

Возникает вопрос: что, после принятия этого документа, которого мы еще в глаза не видели, перестанут стрелять по городам Донбасса? Собираются отвести войска или хотя бы тяжелые вооружения, которые так и не отведены, хотя это было прямо прописано в договоренностях? Если это так, то как бы документ ни называли, это было бы хорошо. Но по-моему, ничего такого со стороны киевских властей не планируется.

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