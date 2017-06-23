Русские не идут — они уходят

20.06.2017 11:30:29

Вторая волна эмиграции «нетитульных наций» из Казахстана обусловлена объявленным Назарбаевым переходом на латиницу и курсом на построение этнократичного государства.

В прошлом году Казахстан покинули 33 тыс. человек, почти все они — русскоязычные.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, снискавший себе репутацию «великого реформатора», может, в итоге, больше навредить своей стране, чем принести ей пользу. По его поручению власти республики сейчас форсируют переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу, а параллельно из страны усиливается исход русскоязычного населения.

Нурсултан Абишевич, считающийся «гуру» постсоветского политического пространства, объясняет переход казахского алфавита на латиницу необходимостью «более плотного вхождения в Тюркский мир». Но что есть этот самый «мир»? Противовес набившему оскомину «Русскому миру»? Если не война, но противостояние двух «миров» в затеянном Назарбаевым и президентом России Владимиром Путиным евразийском интеграционном проекте?

По сути, «Тюркский мир» — это цивилизационный проект, основанный на этноязыковой общности народов, говорящих на тюркских языках. Если в Казахстане акцент делается на развитии сепаратного проекта в условиях нахождения этой страны в СНГ и ЕАЭС, то вскоре можно ожидать и антропологической актуальности. Касается это также навязчивой пропаганды и продвижения «Русского мира», в которое «вписалась» недавняя инициатива министра образования и науки РФ Ольги Васильевой «вернуться к единому шрифту на пространствах СНГ — это шрифт кириллический».

Россия, подчеркнула она, должна очень четко придерживаться своей позиции в распространении кириллицы. Министр посетовала на то, что за последние два десятилетия она, то есть позиция РФ, «была немного ослаблена». Интересно, что ответили российскому министру (неофициально и между собой), например, в Ереване — ведь армянский шрифт был создан Месропом Маштоцем в 406 году. Или в Тбилиси, если бы Грузия входила в состав СНГ — ее алфавит является одним из древнейших, он включен в 14 так называемых «живых» алфавитов, используемых сегодня в мире, и признан культурным наследием ЮНЕСКО.

Так зачем Казахстан меняет алфавит, первые попытки создания которого датируются концом 19 века? Уже устоявшаяся письменность была «навязана» казахам Советами в конце двадцатых годов прошлого столетия для ликвидации всеобщей безграмотности. Вероятно, Назарбаев исчерпал все свои новации, создавшие ему прочную реформаторскую репутацию, и стал играть в самую неприятную и опасную игру — националистическую. Это старое «увеселение» все еще охотно поддерживают государства, которым нечем или уже нечем выделяться среди прочих. Но куда оно заведет или уже завело, судя по оттоку русскоязычного населения из страны, прежде гордящейся своей многонациональностью и тем, что этнические русские составляют треть ее населения, а русская культура несет в массы «свет и просвещение».

Теперь, получается, ей уже нечего нести. Сторонники перехода на латиницу утверждают, что Казахстан, сменив шрифт, станет более независимым от России; он «освободится от колонизации»; ему легче будет интегрироваться в мировое информационное пространство, и все цифровые ресурсы республики будут доступны для всех пользователей латинского алфавита в мире. Доступными станут книги и в целом вся культура страны тем казахам, которые владеют родным языком, но не читают на кириллице.

Этот последний аргумент видится просто убийственным. Сторонники латиницы говорят также о необходимости «модернизации сознания казахов» путем изменения алфавита. Приводя все эти «железные» аргументы, никто не учел трудности переучивания людей, уже освоивших грамоту. Зато подсчитано, что удовольствие перехода с кириллицы на латиницу обойдется в «сущие пустяки»: на первых порах — около 2 миллиардов долларов.

Некоторые эксперты считают, что изменение алфавита надолго понизит культурно-образовательный уровень населения Казахстана, приведет к потере литературного и архивного наследия, изданного на кириллице, и даже к внутренним конфликтам.

Вернемся, однако, к собственно исходу русских и русскоязычного населения из Казахстана, чему не в последнюю очередь способствует вся эта алфавитная вакханалия с националистическим «флером». По данным информационно-аналитического портала «Столетие», ссылающегося на информацию казахского статистического комитета, в прошлом году республику покинули 32,9 тыс. человек, что на 16, 4% больше, чем в 2015 году. Большинство едет в Россию. Растут и масштабы получения жителями Казахстана гражданства РФ: в 2015 году российские паспорта выданы 32 тысячам человек, в прошлом — 38 тысячам. Из эмигрировавших в прошлом году 71,6% — русские, остальные — украинцы, немцы, татары.

Эксперты с тревогой говорят об «утечке мозгов» и квалифицированной рабочей силы из республики и их замещении переселенцами из других стран, не отличающихся высоким уровнем образования. Они также отмечают географические особенности эмиграции: «Она наиболее заметна в северных регионах, населенных преимущественно восточными славянами, которые, не имея никакого языкового и этнокультурного барьера, переезжают в Россию».

Конечно, отъезду из Казахстана и не только из него на постсоветском пространстве поспособствовала программа РФ по переселению соотечественников. Однако она вряд ли бы хорошо работала, если б социально-экономические условия в Казахстане и, главное, национальная политика страны, не вселяли тревогу в русскоязычных и значительную часть титульного населения. Русских в Казахстане осталось 25% от общего числа его жителей — так стоит ли с ними считаться? Не нравится — чемодан-вокзал-Россия. Очень простая философия, вносящая, как минимум, раскол в общество, которое ориентируют на приятие этнократического государства.

И, действительно, уже почти таковым представляется Казахстан, где практически все ключевые посты занимают казахи, а представители всех остальных национальностей, проживающих в стране, остаются лишь безмолвными наблюдателями общественно-политических и иных процессов. А тут еще и до алфавита добрались, чтобы «стереть все русское». Можно, конечно, принять, что все, происходящее в Казахстане, является внутренним делом этой страны. Но тогда не надо громких слов, трескучих фраз самого Назарбаева, заявившего в контексте перехода на латиницу: «Мы не отойдем от кириллицы. Мы не забудем русскую культуру и русский язык. Через русский язык мы изучали мировую культуру, и он всегда с нами останется. Наш сосед всегда рядом, и мы всегда будем сотрудничать».

Но отчужденность с «соседом», с которым Казахстан состоит в самых разных союзах, включая военный — ОДКБ, уже ощущается, включая и межэтническую сферу в самом Казахстане. Пока у власти находится Назарбаев, открытого межэтнического конфликта не будет, хотя, судя по настроениям некоторых казахских экспертов и «общественных деятелей», национализм в стране уже расцветает.

Но что будет после Назарбаева? Русские и русскоязычные, которые всегда считались электоратом Нурсултана Абишевича, очень боятся ответа на этот вопрос — он их вряд ли обрадует. Не обрадует и многих этнических казахов, дорожащих мультиэтнической составляющей своего государства, которую ни в коем случае не надо путать с «отрыжкой» СССР, а видеть в ней взаимообогащение культур — это как минимум.

Эпоха выталкивания языков и наций уже давно должна была пройти на постсоветском пространстве — она не дала ничего, кроме конфликтов, разрушения экономики, разрыва производственных, иных связей, даже распада семей, и т. д. Но, как видим, эпоха эта не прошла. Пытаясь избавиться от «колонизации» одной страной, постсоветские республики становятся колониями других стран, не имеющих с ними ни общей истории, ни традиций, ни языка, ни культуры. Так за что идет борьба? И на что, в итоге, напорешься?

В общем, вторая волна эмиграции из Казахстана налицо. Люди сидят на чемоданах. А тех, кто еще не сидит, можно записать в потенциально отъезжающих. По причине того, что в Казахстане им четко дали понять — «Вы — чужаки». В противном случае мало бы кто двинулся с места — возможно, небольшая часть молодежи уехала б на учебу.

Итак, миф о главном реформаторе и интеграторе постсоветского пространства — Назарбаеве, можно считать разрушенным. То ли он сдался националистическим «элитам», то ли потерял способность генерации новых продуктивных идей, и теперь подбрасывает народу суррогатные инновации типа перехода с кириллицы на латиницу.

Смешно, если б не было страшно: ведь люди бегут и будут бежать, оставляя за собой невосполнимые культурные, научные, морально-психологические, этические и иные пустоты. Своего рода — выжженную степь. А ее в Казахстане — в прямом понимании — и так в избытке.

Андрей Николаев

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