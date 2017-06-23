Константин Затулин: Для Порошенко мир — это война

19.06.2017 18:04:35

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Сегодня, 19 июня, в СМИ появились сообщения о том, что в администрации президента Украины Петра Порошенко готовится законопроект, предусматривающий прекращение «антитеррористической операции» (АТО) и «мирную реинтеграцию» Донбасса. В документе якобы говорится о «ряде льгот и послаблений» для жителей подконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и возможности для жителей непризнанных ДНР и ЛНР получать украинские пенсии, о налаживании торговли между отдельными районами и территориями, подконтрольными Киеву, о повышении лимита на вес грузов, перевозимых через линию разграничения (с 50 кг на одну машину до 180 кг). При этом вместо АТО предлагается ввести в некоторых прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей военное положение.

Эту информацию «Парламентской газете» прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин:

- Оценивать документ, который мы ещё не видели, сложно. Но что бы там ни говорил Порошенко, до него уже высказался Александр Турчинов, которому никакая «мирная реинтеграция» не нужна, а нужно продолжение войны и отгораживание ДНР и ЛНР стеной. И у него множество сторонников во влиятельных киевских кругах. Что же касается Порошенко, слово «мирный» не сходит у него с языка с момента инаугурации. Но что же на деле? А на деле всё получается по Оруэллу: для президента мир — это война.

Все три с лишним года мы видим, что нынешним украинским руководителям дорога не территориальная целостность страны, а сохранение своей власти. Что будет означать введение в некоторых местах военного положения? Невозможность жителям, недовольным политикой Киева, участвовать в президентских и парламентских выборах. Поэтому ни в какие мирные планы Порошенко я не верю. Он не собирается выполнять Минские соглашения, он не хочет дать людям жить нормально.

Цивилизованный подход к решению проблемы Донбасса означал бы для Киева принципиально иное выстраивание отношений с регионами, но на это у властей Украины нет способностей и нет желания. Всё, что они хотят, — чтобы жители, как они считают «оккупированных территорий», вернулись только капитулировавшими и репрессированными. Однако этого, я уверен, не случится.

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