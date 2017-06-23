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Рубрика / Безопасность

МИД Азербайджана: Ответственность за осложнение ситуации на фронте полностью лежит на Армении


19.06.2017 12:12:19

В министерстве иностранных дел Азербайджана прокомментировали обострение ситуации на линии фронта.

Глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев сообщил журналистам, что накануне планируемого визита в Азербайджан сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, как ранее сообщало министерство обороны Азербайджанской Республики, со стороны Вооруженных сил Армении осуществляется интенсивное нарушение режима прекращения огня из тяжелых орудий и совершение диверсионных операций. Предотвратив провокации Армении, Вооруженные силы Азербайджана понесли потери: «Хроника развития ситуации на линии фронта с 15 июня открыто свидетельствует о том, что инициатором нарушения режима прекращения огня и совершения диверсий является именно армянская сторона. Таким образом, в очередной раз разрушаются мифические пропагандистские заявления Армении о том, кто первым нарушил режим прекращения огня.

Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ должны учитывать, что обострение ситуации на линии фронта со стороны Армении произошло вслед за их визитом в регион, в том числе на оккупированные территории Азербайджана».

Он подчеркнул, что Армения, умышленно обостряя ситуацию на линии фронта, пытается не допустить урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров и сохранить опирающийся на оккупацию существующий статус-кво: «Главной причиной нарушения режима прекращения огня является присутствие Вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана. Нормы и принципы международного права, соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, заявления сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и имеющиеся в настоящее время на столе переговоров предложения требуют вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Вооруженные силы Азербайджана осуществляют деятельность на суверенной территории нашей страны и на фоне агрессии Армении против Азербайджана обеспечивают защиту территорий Азербайджана и, в частности, безопасность гражданского населения, проживающего вдоль линии соприкосновения войск.

Ответственность за сложившуюся ситуацию на фронте полностью лежит на Армении». 

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