Патриарх Грузии предложил подумать о конституционной монархии

19.06.2017 12:06:28

Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II объявил во время воскресного молебна в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, что Грузии нужно поразмыслить о конституционной монархии. Может поразмыслить над тем, что Грузия является древнейшей монархией, — проинформировал Илия II.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илиа II объявил, что, вполне возможно, стоит поразмыслить о конституционной монархии, которая приносит спокойствие стране. «В Грузии сегодня либо завтра навряд ли будет возможным установление конституционной монархии, однако мы должны рассмотреть прошедшее, сегодняшний день и будущее, мы должны отыскать пути к миру и спокойствию».

Патриарх напомнил, что, с божьей милостью, Грузией управлял царь.

«Сегодня в мире часты случаи, когда в той либо иной стране есть монарх, однако он не правит».

«Восстановление конституционной монархии, может быть, придаст стране определенную особенность, индивидуализм и шарм со многих точек зрения», — цитирует Мдинарадзе «Интерфакс».

При всем этом он обозначил, что, естественно, сегодня и завтра это не случится.

«Но нам следует рассмотреть прошедшее, сегодняшний день и будущее», — объявил патриарх.

Это не первый раз, когда католикос ратует за установление в Грузии конституционной монархии.

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