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Рубрика / Политика
В ДНР не согласны с новым планом Порошенко по «реинтеграции Донбасса»
|19.06.2017 12:03:26
Полпред Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске Денис Пушилин сообщил, что в качестве возможных мер урегулирования ситуации на Донбассе рассматриваются только Минские соглашения.
«Чтобы говорить о том, что предлагается, должно быть доверие. После трёх лет войны на слова (Киева. — ред.) «давайте всё забудем, давайте всё будет дальше хорошо» в Донецкой и Луганской республиках не поверят. Поэтому такой вариант не рассматривается. Это не коррелируется с комплексом мер, предусмотренных Минскими соглашениями», — цитирует Пушилина RT.
Законопроект о «реинтеграции Донбасса» может поступить на рассмотрение Верховной рады Украины уже на этой неделе, когда президент Украины Пётр Порошенко будет находиться с официальным визитом в США. Официальный Киев готов отказаться от «АТО» в пользу введения военного положения в Мариуполе, Марьинке, Краматорске, Славянске и Авдеевке.