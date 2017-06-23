В ДНР не согласны с новым планом Порошенко по «реинтеграции Донбасса»

19.06.2017 12:03:26

Полпред Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске Денис Пушилин сообщил, что в качестве возможных мер урегулирования ситуации на Донбассе рассматриваются только Минские соглашения.

«Чтобы говорить о том, что предлагается, должно быть доверие. После трёх лет войны на слова (Киева. — ред.) «давайте всё забудем, давайте всё будет дальше хорошо» в Донецкой и Луганской республиках не поверят. Поэтому такой вариант не рассматривается. Это не коррелируется с комплексом мер, предусмотренных Минскими соглашениями», — цитирует Пушилина RT.

Законопроект о «реинтеграции Донбасса» может поступить на рассмотрение Верховной рады Украины уже на этой неделе, когда президент Украины Пётр Порошенко будет находиться с официальным визитом в США. Официальный Киев готов отказаться от «АТО» в пользу введения военного положения в Мариуполе, Марьинке, Краматорске, Славянске и Авдеевке.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.