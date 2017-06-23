Безвизовый режим Грузии с ЕС: неутешительные предварительные итоги

19.06.2017 11:47:04

Уже прошло более двух месяцев с того дня, как Евросоюз предоставил гражданам Грузии безвизовый режим. Правящая элита страны, в лице партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», объявила этот день большим праздником, своей победой, которая открыла перед населением Грузии «райские врата». Ради всего этого руководство страны приложило все усилия, чтобы это событие произошло. Как пелось в одной замечательной песне: «этот день они приближали, как могли».

Для прозападной элиты (а другой в Грузии практически нет) это было действительно достижением. Во-первых, это лишний раз доказывает максимальную степень лояльности по отношению к старшим братьям, и, во-вторых, можно с победоносным видом смотреть в глаза своим избирателям, ради блага которых так «неустанно трудились» власть предержащие.

Тем не менее, немногочисленные трезвомыслящие скептики и раньше пытались перекричать гром фанфар и грохот барабанов, пытаясь обратить внимание общественности на тот факт, что большей ее части отмена визового режима ничего особенного не даст. Дело в том, что грузинское общество уже давно разделилось на, как минимум, две части, конечные задачи и цели которых кардинальным образом отличаются. Правящая элита, представляющая собой верхний тоненький и малочисленный слой, могла впадать в эйфорию от победоносных рапортов. Для подавляющего же большинства грузинского населения отмена визового режима имела не политическое, а в первую очередь экономическое значение.

Ни для кого не является секретом, что добрая половина населения Грузии находится за границей, где занята самым тяжелым и малооплачиваемым трудом. Ни для кого не является секретом и то, что несмотря на радостно оптимистические сообщения всех без исключения правительств о все новых экономических успехах, именно тяжелый труд грузинских гастарбайтеров дает их семьям оставшимся в Грузии справляться с нищетой. Так вот теперь можно смело констатировать, что именно эти люди от безвизового режима ничего не получили, так как Евросоюз заранее защитил себя целым рядом железных условий.

В первую очередь, время пребывания граждан Грузии за границей ограничено 90 днями в течение 180 дней. Кроме того, им не предоставлено право на работу и за подобного рода нарушения следует неизбежное наказание в виде денежного штрафа в размере 3000 евро, немедленная депортация с пятилетним запретом на въезд в страны ЕС. 3000 евро и в Европе достаточно приличная сумма, а для рядового гражданина Грузии — это целое состояние. Что же касается предусловий для благополучного въезда на территорию Евросоюза, то гражданин Грузии должен иметь при себе как страховку, бронь в гостинице (или подтверждение адреса проживания) и обратный билет, так и деньги в расчете 50 евро на каждый день его проживания в странах ЕС и Шенгенской зоны. Все эти условия могут вызвать только улыбку. Гражданин Грузии, имея эти 50 евро в день, не покинул бы своей страны, потому что жизнь здесь в разы дешевле европейской, и человек чувствовал бы себя в раю, находясь на родной земле.

Уже почти три десятка лет люди, смиряя свою гордость, забывая про достоинство, с готовностью соглашаются на любую грязную и унизительную работу, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Что же касается брюссельких высокопоставленных чиновников, то они, очевидно, полагали, что грузинское население бредит туристическими вояжами и живет только мечтой о том, как массово будет посещать европейские столицы и тратить деньги в музеях, театрах, фешенебельных курортах и ресторанах. Вполне возможно, что грузинская элита тоже разделяла эти убеждения. В конце концов давно известно, что если у кого-то нет хлеба, он может есть пирожные, как говаривала покойная Мария-Антуанетта.

Гражданину Грузии Европа интересна в первую очередь, как средство выживания его и его семьи, а европейцы — народ законопослушный и свое слово держат твердо. Так, за неполных два месяца — с 28 марта по 18 мая — из Европы, по данным МВД Грузии, уже было депортировано 192 человека, причем география очень обширная — 73 человека из Германии, 16 из Испании, 12 из Франции, по 11 из Бельгии и Греции, по 10 из Швеции и Швейцарии, по 9 человек из Польши и Италии, по 6 из Австрии и Литвы, по 5 из Дании и Португалии, 4 из Нидерландов, 3 из Норвегии, по 1 из Великобритании и Финляндии. Как видно из этого списка, в депортации приняло участие большинство европейский стран.

Этим беднякам можно только посочувствовать: пропали расходы на поездку, чтобы заплатить штрафы, кому-то, возможно, придется залезать в долги, а то и продавать свое жилище. И это ведь самые первые партии, которых тщательно инструктировали и предупреждали, но деваться им все равно было некуда. Нужно добавить и то, что это официальные статистические сведения, которые, как очень часто бывает, не всегда точно отражают действительность. Реальное число депортированных может быть и больше.

Говоря о миграции из Грузии, надо отметить еще одно обстоятельство. Вместе с честными трудягами заграницу побежал и криминал. Грузинские власти справедливо могут гордиться тем, что криминогенная обстановка заметно улучшилась, а преступников в стране осталось меньше прежнего. Тем более, что бороться с ними можно разными способами. Тем не менее, на фоне тотального обнищания населения Грузии, грузинский криминал, чтобы не помереть с голоду, сам побежал в богатые страны ЕС. Но депортированных среди преступников крайне мало. Они предпочитают с удовольствием отсидеть свои сроки в комфортабельных европейских тюрьмах.

Не отстает от Евросоюза и старший брат — США. Генконсул Грузии в Нью-Йорке Диана Жгенти недавно сообщила о задержании криминальной группировки, в которую входило до 15 этнических грузин, которым были выдвинуты различные обвинения: рэкет, мошенничество, грабеж и торговля наркотиками. Среди арестованных оказался и боксер Автандил Хурцидзе, который должен был драться в Нью-Йорке с чемпионом мира Вилли Джо Сондерсом. Смешно, но все эти люди проходят по делу, как члены «русской мафии».

Если Запад и старается кому-то обеспечить райскую жизнь, то это, в первую очередь, самому себе. Не успев предоставить безвизовое сообщение другой постсоветской стране — Украине, западные политики уже всерьез подумывают об его отмене. В соседней с Украиной Польше фиксируется учащение нападений местных жителей на украинцев. Судя по всему Запад, уже добился своих основных целей на Украине и в Грузии, а чем иначе объяснить сокращение финансовой помощи Грузии в разы. Непредсказуемый Трамп в этом направлении свои обещания выполняет, и то, что этот процесс скорее всего продолжится, больших сомнений не вызывает.

Ну что же, праздник торжественного открытия похоже подходит к концу, а впереди маячит горькое и тяжелое похмелье.

Гия Метревели (Dalma News, Тбилиси) Источник

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