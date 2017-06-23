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Рубрика / Политика
СМИ узнали о планах Порошенко прекратить операцию на Донбассе
|19.06.2017 11:39:48
В ближайшее время в Верховную Раду поступит законопроект о "реинтеграции" Донбасса, который разрабатывается в администрации президента Украины. Об этом сообщает "Коммерсант". По данным издания, документ предполагает сворачивание "антитеррористической операции" на юго-востоке Украины и начало "мирной реинтеграции" этих территорий.
Источники издания утверждают, что Киев намерен предпринять очередную попытку наладить взаимодействие с "мятежными регионами" при помощи "мягкой силы". Так, для жителей непризнанных ДНР и ЛНР законопроектом вводятся некоторые "льготы и послабления", в том числе упрощенная процедура получения украинских пенсий. В Киеве также хотели бы "наладить торговлю" между "отдельными районами" юго-востока и территориями, подконтрольными Киеву. Вместо "антитеррористической операции" в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей предполагается ввести военное положение.
Эксперты обращают внимание, что обсуждение нового законопроекта активизировалось как раз накануне предстоящего визита Петра Порошенко в США, где его примет хозяин Белого дома Дональд Трамп. В Раде не скрывают, что хотят сыграть на опережение и удовлетворить "определенные группы влияния" в Вашингтоне. Отметим также, что в Киеве не разъясняют, как планы о военном положении согласуются с обязательствами украинской стороны по выполнению Минских соглашений.