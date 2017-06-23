Славяне и Запад: природа тройной ненависти

19.06.2017 11:30:02

Рассуждая о санкционной политике Европы и Америки, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин затронул вопросы национальной безопасности русских в частности и всех славян в целом... О «генетическом неприятии» славян со стороны Запада глава нижней палаты российского парламента сказал, давая агентству «Интерфакс» комментарий по поводу ввода США новых санкций в отношении Российской Федерации. Нашей духовной державе нужно вести себя гордо, не опускаться до аморальной политики противника, но давать жесткий отпор всякому поползновению на наши интересы и ценности.

Вячеслав Володин: «Запад ввел, продлевает и расширяет санкции в отношении РФ, теперь – в отношении Белоруссии. Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами(...). Посмотрите, что сделали с Украиной. Россия, Белоруссия, Украина – тут уже вот такой системный подход в отношении народов (...). Когда мы говорим о русофобии, сегодня уже можно говорить об этом в отношении всех славян».

И ведь российский спикер прав! Сегодня многих это удивляет, но в свое время примерно треть современной Германии, более половины Австрии и практически вся Южная Прибалтика были заселены славянами. Ныне от славян в Центральной Европе остались лишь упоминания в летописях, материалы археологических раскопок, следы в генах обитателей Восточной Германии да крошечные этнические группы вроде лужицких сербов.

Предки современных чехов принадлежали некогда к греко-византийскому христианскому обряду и использовали буквы, разработанные для славян Кириллом и Мефодием. Сейчас же основная масса верующих чехов – католики, а при письме жители Праги и Брно выводят характерные для западного мира латинские символы.

И если бы не князья владимирские, в частности – Александр Невский, то и мы сегодня либо не существовали бы в принципе, либо были бы бесправными холопами, лишенными всякой самобытности. Агрессия германо-романского «западного» мира против своих восточных соседей (славян и балтов), начавшаяся более 1200 лет тому назад, не только не прекратилась к нашим дням, но и усилилась на порядки, обретя новые смыслы.

Первые известные историкам по средневековым источникам столкновения между германцами (готами) и древними славянами (антами и венедами) имели место еще в IV веке нашей эры в Северном Причерноморье и Прикарпатье. Однако системный характер борьбы германо-романцев и славян приняла с VIII столетия, когда король франков Карл Великий вмешался в трения между различными славянскими народами, чтобы расширить зону своего влияния на территории Центральной Европы.

В результате экспансии германцев на восток были либо уничтожены, либо покорены и ассимилированы жившие в районе Эльбы, Одера и на южных берегах Балтийского моря полабские славяне. В IX веке порабощено германцами славянское княжество Карантания (современная Австрия). В Х веке в частичную зависимость от германцев попала и приняла католичество Польша. В XI столетии под властью западных соседей оказалась Чехия.

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Восточные и частично южные славяне тем временем сохранили политическую независимость, культурную самобытность и сделали духовный выбор в пользу Православия, благодаря чему не попали под пяту католической «вертикали». С этим не могли спокойно смириться ни германские феодалы, ни руководители Римской курии. После покорения и частичного уничтожения славян в Центральной Европе и Южной Прибалтике, «просвещенные европейцы» в XIII столетии попытались сломить восточных славян – русичей. Но не тут-то было. Владимирские князья нанесли европейским «цивилизаторам» несколько серьезных поражений и заключили для защиты от коллективного Запада союз с монголами, что позволило на базе северо-восточных княжеств Древнерусского государства создать новое объединение, продолжавшее политическую традицию Новгорода и Киева – Россию, которая при Иванах III и IV превратилась в одно из самых больших государств в мире.

Форпостом же Запада против православных славян на несколько столетий стали «гибридные» в цивилизационном плане Польша и Литва, наши кровные «родичи», предавшие память предков ради членства в «европейской семье». В начале XVII века они так преуспели в своей борьбе с Россией, что стояли даже прямо в Москве. Но, как мы знаем, недолго.

Начиная со второй половины XVI века, славяне, живущие в России, вынуждены были снова вступить в столкновение с представляющими Западную цивилизацию германскими народами. Со времен же Петра I эти столкновения стали практически беспрерывными.

В XIX веке Россия столкнулась сначала с объединенными силами большей части континентальной Европы (Наполеоновские войны), а затем и с практически всем коллективным Западом (Война 1853 – 1856 годов).

Постепенно на роль главного нашего противника выбилась Великобритания. Стремясь не вступать с Россией в прямое противостояние, англосаксы умело стравливали нас с соседями – как с европейскими, так и азиатскими, помогая нашим противникам деньгами и оружием.

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В XIXвеке борьба Запада с Россией и близкими нам славянскими народами обрела помимо «генетико-политического» еще два смысла: геополитический и цивилизационный.

Геополитический определялся тем, что Россия, как крупнейшая континентальная держава Евразии, контролировала «сердце мира» и все его природные богатства. Несмотря на наличие достаточно мощного флота, Россия по своему коллективному сознанию была «сухопутной» державой, спокойной, ориентированной не на торговлю, а на духовное развитие. Большинство же европейских государств стали морскими державами, живущими за счет колониальных грабежей и торговли. И наиболее ярким представителем «морского мира» была именно Великобритания.

На пересечении «генетики» с «геополитикой» возникло и третье принципиальное отличие восточнославянского мира от западного – «ценностное», «цивилизационное». Высшей ценностью для русского человека стала «правда», «справедливость», а для западного – «выгода» и «успех». Ценности накладывали сильный отпечаток на мировоззрение и поведение людей. Западноевропейская и Русская цивилизационные системы стали окончательно несовместимы.

Революция 1917 года не только не сняла данные противоречия, но и обострила их. Русская версия марксизма в корне отличалась от «механистической» западной. К 1943 году она под влиянием внешних факторов породила удивительную на первый взгляд, но вполне жизнеспособную социальную систему, при которой красные командиры стали офицерами и облачились в форму, дублирующую царскую, а Святитель Лука получил Сталинскую премию...

Ненависть Запада к России замешана на чувствах, которые испытывает плюгавенький толстосум, мнящий себя «хозяином жизни» при виде красаца-соседа, у которого «косая сажень в плечах».

Если во времена Александра Невского германцы были просто возмущены тем, что «эти дикари смеют сопротивляться», то со временем коллективный Запад стал испытывать по отношению к нам зависть и страх. Его представители не понимали, как «эти русские умудрились создать великую империю, не рубя подданными руки и не расстреливая их, привязав к пушкам»? А также - как они смогли взбудоражить рабочих всего мира, из-за чего западному бизнесу пришлось, идя на огромные потери, сокращать рабочую неделю и поднимать оклады своему пролетариату?

В первой половине ХХ века самым ярким выразителем ненависти коллективного Запада к славянам стал Адольф Гитлер. Сегодня недалекие люди любят рассуждать о том, что если бы нацисты победили, мы бы все «пили хорошее баварское пиво», заедая немецкими колбасками. Не пили бы. И не заедали бы. Не зря ведь Гитлер систематизировал направленные против славян европейские расистские сказки и весь тысячелетний опыт «Натиска на восток» для того, чтобы создать свою «расовую историю».

Адольф Гитлер: «Мы начинаем с того, на чем оста­новились шесть столетий тому назад. Мы прекращаем вечное германское устремле­ние на юг и запад Европы и обращаем взор на страну на Востоке. Мы расстаемся, нак­онец, с колониальной и торговой политикой довоенного времени и переходим к террито­риальной политике будущего. Когда мы сегодня говорим в Европе о новых землях, мы можем в первую очередь думать только о России и подчиненных ей погранич­ных государствах (...). Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель. К этому созрели уже все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет также концом России как государства. Судьба предназначила нам быть свидетелем такой катастрофы, которая лучше, чем что бы то ни было, подтвердит безусловно правильность нашей расовой теории...»

Руководители Вермахта и СС, вняв речам своего фюрера, говорили о необходимости «полной ликвидации красных недочеловеков». Земли «европейской части» Советского Союза нацисты планировали «зачистить» от 31 миллиона славян, превратить 14 миллионов из них в прислугу, а тех, кто останется, выселить в Сибирь.

С белорусами и украинцами Гитлер призывал сделать то же самое, что англо-саксонские колонизаторы сделали с американскими индейцами... Розенбергу Гитлер писал, что славяне должны работать, а когда не смогут работать – умирать. И при этом они не имеют права размножаться... Нацистское руководство на оккупированных территориях реализовывала эту политику, совмещая массовые убийства с популяризацией абортов и использования противозачаточных средств.

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Однако, несмотря на все это, загадочный русский человек выстоял и победил. И этот факт внушил ужас не только побежденным немцам, но и вчерашним англо-саксонским союзникам. Лидеры США и Британии публично говорили о том, что ключевая роль в победе над Гитлером принадлежит Советскому Союзу и именно поэтому требовали его уничтожить. Еще не закончилась Вторая мировая война, а в по обе стороны Атлантического океана уже писались планы уничтожения «Советской империи» ядерными бомбардировками, но СССР успел создать собственное атомное оружие, и чудовищные планы Лондона с Вашингтоном так и остались на бумаге.

После запуска в космос сначала спутника, а затем – и человека, после создания водородной бомбы, после строительства промышленных АЭС, после освоения Севера, после выдающихся открытий в сфере физики, кибернетики и химии... После всего этого трепет перед русскими и ненависть к ним становились все сильнее и сильнее.

Казалось бы, Западу можно было расслабиться в 91-ом, но и тут его постигла неудача. Загадочные русские не дали окончательно доломать свое государство, а с 2000-ых – начали, пусть и с грехом пополам, но пытаться возродить былое величие. Как же тут, действительно, обойтись без генетической ненависти? Тройной ненависти – биологической, геополитической и ценностно-духовной?

В конце ХХ века великий американский ученый Самюэль Хантингтон предсказал эпоху великого столкновения цивилизаций, и вот – она начинается.

Стоит ли на этом фоне ждать того, что на Западе нас когда-либо поймут и полюбят? Нет, это было бы просто смешно. И точно так же смешно рефлексировать по поводу того, что подумают о том или ином нашем поступке в Европе или США. Вот и нам нужно относиться к Западу так, как он относится к нам. Но не цинично, а хладнокровно. И во внешней политике нужно вести себя по принципу «Не пяди земли», то есть никаких уступок и жесткий отпор агрессору. Только тогда нас на Западе хоть немного будут уважать хотя бы из-за боязни. А нам иного не надо: чужого не возьмем, своего не отдадим!

Святослав Князев

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