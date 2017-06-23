Константин Затулин — о том, к чему приведет двоевластие в Молдавии

19.06.2017 11:23:46

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

Как и чем сейчас живут страны СНГ? Какие процессы там происходят? Почему и зачем молдавское правительство выслало российских дипломатов? Какие варианты развития событий там возможны? Будет ли налажен конструктивный диалог Молдавии с Приднестровьем? На эти и другие вопросы генерального директора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

— Могут ли сейчас наладиться наши отношения с ближним окружением — например, с Молдавией — после того, как Додон занял пост президента? Хотя высылка дипломатов показала, что ситуация сильно зависит от правительства.

— Это было ясно и без высылки дипломатов. Просто вряд ли кто мог себе представить, что молдавские политики выкинут подобное. А главное — зачем?

— Возможно, назло президенту.

— Конечно, назло президенту, но это все-таки слишком рискованный способ. Ведь задет не только президент Молдавии, но и Российская Федерация, в которой кормятся сотни тысяч молдаван. А во-вторых, в этой истории все смехотворно, кроме самого свершившегося факта. Прежде всего, конечно, обвинение наших сотрудников посольства в том, что они молдавские секреты воровали. Вот хотел бы я знать, в чем там состоят секреты Молдавии?

— В изготовлении мамалыги?

— Мы воруем секреты у Соединенных Штатов, они у нас. Но вот то, что мы воровали секреты молдавских авианосцев… Это все выглядит очень дешевым фарсом или водевилем. Другое дело, что там есть определенная проблема ускользающей у них власти, поэтому сегодняшние представители парламента или правительства стараются удержать ее такими способами.

Но молдаванам явно не нравится, когда власти собственной страны разрушают основы для взаимоотношений с Россией. Зачем же создавать своими руками врагов, тем более таких серьезных как Россия, от которой многое зависит в молдавско-приднестровском регионе? Восьмого июня проводился круглый стол по Приднестровью, по позиции Украины в приднестровском конфликте, обсуждалась, конечно, и позиция Молдавии.

В парламенте и правительстве в Молдавии все давно очевидно — там абсолютно коррумпированные, приходящие натуры, которые пытаются держаться, проводя именно такие провокации, как высылка наших дипломатов. Меня беспокоит позиция новых сил. Президент Додон демонстративно ездил в Москву 9 мая, потом на Санкт-Петербургский экономический форум.

А уже 23 мая в интервью европейской радиостанции Додон откровенно высказывался в поддержку новых блокадных мер, которые проводятся в отношении Приднестровья: в виде выставления на украинской границе совместных блокпостов. То есть налицо попытка не только со своей стороны блокировать Приднестровье, но и воспользоваться сегодняшним отношением Украины к этому вопросу — для того, чтобы создать невыносимые условия для жизни людей в регионе.

Проблема Молдавии состоит в том, что для выживания таких политических сил как местная Партия социалистов, приведшая Додона к власти, как раз необходим широкий компромисс с Приднестровьем. Нужны шаги в направлении сближения позиций. Потому что формула будущего Молдавии напрямую зависит от того, состоится договоренность с Приднестровьем или нет.

Если не будет этого урегулирования, тогда в перспективе можно сказать "до свидания" и самой Молдавии: она обязательно свалится в Румынию. Ее удерживает от этого только приднестровское урегулирование. Додон, в принципе, сегодня борется за внеочередные парламентские выборы для того, чтобы прервать унизительное для него двоевластие в стране, где его постоянно учат жить. Но мы уже несколько раз сталкивались с неоправданными надеждами на якобы вменяемых пророссийских молдавских политиков.

Путь в никуда прошли многие политики Молдавии, которые тоже начинали с заверения дружбы с Россией, а потом манипулировали и искали пути на Западе. Додон и Партия социалистов должны сделать какие-то выводы. Когда дело касается Приднестровья, здесь выплывает наружу общее для молдавских политиков желание получить односторонние преимущества, затолкать его вопреки воли людей Приднестровья в какую-то схему, из которой этому региону не удастся выбраться.

Ведь несколько лет назад при Воронине были введены сертификаты на внешнеэкономическую деятельность, которые заставили все приднестровские предприятия перерегистрироваться в качестве участников внешнеэкономической деятельности Республики Молдова. Это было сделано в нарушение прежних договоренностей. В России пропустили этот факт. Мы повелись на это в связи со слишком большими надеждами на Воронина: нам показалось, что ничего страшного в этом не будет. А сегодня это выходит боком и Приднестровью, и нам.

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