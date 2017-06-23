Статус - россиянин. Процедуру получения гражданства РФ для соотечественников предложено упростить

19.06.2017 11:18:47

Депутат Госдумы РФ, директор института стран СНГ Константин Затулин предлагает в ближайшее время максимально упростить процедуру получения гражданства РФ для соотечественников за рубежом. Затулин намерен внести поправки, по которым лица, желающие получить российский паспорт, могут не отказываться от гражданства других стран.

Кроме того, инициатива депутата распространяется и на уточнение определения «соотечественник». На сегодняшний день это понятие рассматривается с нескольких сторон: соотечественник за рубежом — это тот человек, у которого уже есть российский паспорт, и тот, кто идентифицирует себя с Россией и её культурой.

Однако в настоящем законе «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом» указано, что под понятием соотечественник подразумевается человек, состоявший в гражданстве СССР и проживающий в одном из бывших союзных республик. Также под это определение попадают люди, чьи родственники по восходящей линии ранее проживали на территории России.

С декабря прошлого года в комитетах Госдумы РФ уже рассматривается законопроект Константина Затулина, упрощающий получение российского гражданства для носителей русского языка. В пояснительной записке к документу отмечается, что он разработан в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Депутаты предлагают, чтобы лицам, которые хотят попасть на комиссии о присвоении статуса носителя русского языка, не было необходимости предварительно доказывать, что их предки постоянно проживали на территории, которую ныне занимает РФ. Для того, чтобы заявление было рассмотрено комиссией, достаточно будет лишь предъявить документ, подтверждающий, что предки претендента были рождены на этой территории. По мнению парламентариев, доказать факт рождения человека на определенной территории значительно легче, чем пытаться собрать документы о его непрерывном проживании на ней.

Претендовать на проверку знания русского языка, в соответствии с предложениями депутатов, смогут и те, чьи предки родились и в Российской империи, и в Советском Союзе. Людям, владеющим русским языком, для получения вида на жительства также не потребуется предоставлять документальное подтверждение об отказе от гражданства другого государства. До сих пор этот пункт является бюрократическим препятствием для последующего получения гражданства России.

Помощник Константина Затулина, директор приднестровского филиала Института стран СНГ Владимир Ладункин отметил, что российское законодательство в области предоставления гражданства для зарубежных соотечественников сегодня очень запутано и усложнено. Об этом он рассказал ИА «Новости Приднестровья» во время беседы после круглого стола «Миротворческая операция России в контексте молдо-западных планов переформатирования Приднестровья», проходившем 16 и 17 июня в рамках международной научной конференции к 25-летию начала миротворческой операции на Днестре на площадке ПГУ им. Т.Г. Шевченко.

«Ни одно государство в мире не создаёт столько барьеров для своих соотечественников, чтобы они стали гражданами их страны. Затулин предлагает выполнять установки президента, сделать гражданство доступнее и проще», — отметил Владимир Ладункин.

«Позиция Затулина состоит в том, чтобы больше людей становились гражданами России, и тем самым станет крепче и страна, и весь русский мир», — добавил он.

Однако, по словам самого Константина Затулина, не все его коллеги поддерживают эти законодательные инициативы.

«"Охранители” поднимают тревогу, что понаедут новые граждане и сомнут всю нашу социальную сферу требованием пенсий и материнского капитала. При этом статистика говорит: в потоке соотечественников, прибывающих в Россию, только 6% — пенсионеры, около 70% — люди трудоспособного возраста, а 24% — дети. Эти дети вырастут гражданами России, станут служить в армии, работать на заводе, пахать землю, делать открытия в науке и создавать шедевры в искусстве. Один трудоспособный переселенец сегодня уже покрывает расходы государства на двух пенсионеров», — объяснил Затулин в своей статье в «Московском комсомольце».

Депутат Госдумы уверен, что российское гражданство и русский язык — это главные гарантии сохранения русского народа, а значит, и российского государства.

Ольга Ворончихина Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.