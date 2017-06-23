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16.06.2017 18:50:21

Константин Федорович Затулин Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы I, IV, V, VII созывов, Руководитель Института стран СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, член Совета по казачеству при Президенте РФ

В четверг, 15 июня, состоялась пятнадцатая "прямая линия" президента России Владимира Путина. Такой формат общения возник еще во время первого президентского срока Путина. Первая линия состоялась 24 декабря 2001 года. В этот раз общение длилось 3 часа 56 минут, за это время глава государства смог ответить почти на 70 вопросов.

Итоги «прямой линии» комментирует Константин Затулин:

«Эта "прямая линия" была посвящена внутренним проблемам, которые, как показывают опросы, больше всего беспокоят население России. Поэтому президент, прежде всего, старался ответить именно на подобные вопросы. Но это не значит, что проблемы Донбасса и Украины не важны. Нет, они однозначно коррелируют с комплексом главных проблем России. Путин знает, что подавляющий процент наших сограждан разделяет его позицию и по Украине, и по Сирии, и по другим международным вопросам. Посему большой необходимости рассуждать на эти темы не было. Для того чтобы послать какой-то сигнал за пределы страны, президент использует другие форматы, а не "прямую линию". И она не является традиционным местом в значимых заявлениях по внешнеполитическим вопросам. Поэтому Путин не избрал более резкий, даже гневный тон в связи с происходящем и в Донбасса, и в отношении украинской элиты к нашему общему прошлому, но лишь иронично указал на системные ошибки своего визави из Киева, который считает, что слова "немытая Россия" относятся исключительно к нынешней Российской Федерации, а не, скажем, к Малороссии времён Лермонтова. Учитывая предстоящую встречу Путина с Трампом и информацию о возможной перед этим встрече Трампа с Порошенко, думаю, что российский президент не хотел эти темы примешивать.

Как мне кажется, Владимир Путин, однажды поверив человеку, сделав на ставку на развитие с ним отношений, достаточно нелегко от этого отходит. Я не призываю президента, например, к переоценке роли и места Виктора Медведчука в современной украинской истории. Сегодня Медведчук представляется чуть ли не единственным на Украине, кто пытается идти против течения, когда дело касается необходимости отношений с Россией. Однако, на мой взгляд, возможности, популярность, принципиальность, бескорыстие Медведчука несколько переоценены. Я помню его в разные периоды и хочу сказать, что это вполне традиционный украинский политик. Просто так выпала карта, что когда Медведчук на Украине уже считался человеком прошлого, он схватился за спасительный круг – за отношения с Путиным. И российский президент доверился ему в ряде вопросов.

Путин не может не понимать, что предоставив Украину самой себе, никак не развивая отношения с украинскими политиками, не делая попыток поддержать тех, кто придерживается более здравых взглядов на российско-украинские отношения, рассчитывать постепенное изменение нравов, переоценку ценностей, и в итоге на возврат к традиционным отношениям между Россией и Украиной - не приходится. Наоборот, с течением временем неминуемо произойдёт и уже происходит: из антироссийской Украина будет становиться всё более антирусской. В этом смысле поводов для беспокойства более чем достаточно. Поэтому Украиной надо заниматься глубоко, не ограничиваясь формальными вещами. К сожалению, такого желания у многих в России нет. Некоторые лица исходят из того, что связываясь с украинской проблематикой – ни карьерного роста, ни наград и званий не наживёшь, только в проблемах утонешь. Таких деятелей, из числа "патриотов по поручению", вроде Зурабова и ему подобных – слишком много.

Украиной надо заниматься, потому что это вопрос судьбы не только Украины, но и самой России. Настоящий подлинный ренессанс в отношениях с Украиной может произойти только через постоянное обращение к украинскому народу через систему СМИ. Наша власть, к сожалению, до конца этого не осознаёт. И в прежний период наши неудачи были связаны со ставкой на налаживание отношений с президентами, премьерами, министрами. А надо было через голову президентов-премьеров и шире всей политической элиты, насквозь предательской, обращаться к народу. И сейчас необходимо делать выводы хотя бы из своих ошибок.

Что касается отношений с американской администрацией, то и здесь Путин не стал становиться в один ряд с критиками Трампа. Хотя совсем недавно, выступая на заседании Шанхайской Организации Сотрудничества, достаточно ясно сказал, что внутренние проблемы США препятствуют решению очень многих проблем в мире, они не находят своего решения, а наоборот усугубляются. В этот раз Путин лишь, как говорится, посочувствовал своему американскому коллеге в связи с ажиотажем вокруг бывшего директора ФБР Джеймса Коми и его выступлений в Конгрессе. Конечно, в нашей политической системе абсолютно невозможно представить себе такое поведение - записывать президента, сливать это через третьих лиц в СМИ и пр. Тут Путин поиздевался, но не над Трампом, а над Коми и теми, кто за ним стоит, сказав, что экс-глава ФБР может стать таким же беженцем-политэмигрантом как Сноуден, раз он - не представитель правоохранительной системы, а правозащитник.

Знаю, что реально было много вопросов по теме гражданства, которая находятся на стыке внешней и внутренней политики. Как я уже отмечал в ряде публикаций, даже в новой Государственной Думе из-за сопротивления людей со вчерашними взглядами, прежде всего, из-за пределов парламента, с трудом даются решения, казалось бы, очевидных вопросов, связанных с гражданством для наших соотечественников, для беженцев с Украины. Досадно, но тема гражданства на "прямой линии" не прозвучала. И это отражает тот факт, что в администрации президента продолжается борьба нового со старым. К окончательным решениям не пришли. Они назревают, но всё ещё не приняты. Видимо, по этим причинам и не вошли в круг обсуждаемых вопросов в ходе "прямой линии".»

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