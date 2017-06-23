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Рубрика / Видео

России надо адекватно отвечать на угрозы Украины


15.06.2017 Источник: Свободная пресса

Игорь Сергеевич Шишкин

Заместитель директора Института стран СНГ
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Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин о том, что Киев сделал ставку «додавить Москву», а значит, необходима наступательная кампания против режима Порошенко, который сам по себе «не рассосется». Сократить кормовую подпитку из России, когда почти половина украинской экономики через подставные лица принадлежит российским предпринимателям, переформатировать сознание украинцев, возвратив их в Русский мир.
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